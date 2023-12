Polizei stattet möglichen Brennpunkt für Silvester mit Kameras aus

Hamburg - Die Polizei bereitet sich auf mögliche Ausschreitungen vor: Am Freitag installierten die Beamten an einem Brennpunkt im Hamburger Süden mobile Überwachungskameras.

Auf dem Harburger Ring in Hamburg sind am Freitag mobile Überwachungskameras installiert worden. Die Polizei bereitet sich damit auf Silvesterkrawalle vor. © Blaulicht-News.de

Am Harburger Ring, wo es in der Vergangenheit vor allem an Halloween immer wieder zu Krawallen gekommen war, wurden mindestens zwei Kameras aufgebaut - unter anderem direkt am S-Bahnhof Harburg Rathaus.

Auf Nachfrage schrieb die Polizei bei X (ehemals Twitter): "Das ist eine mobile Videoüberwachungsanlage, die dort für unseren Einsatz an Silvester aufgestellt wurde."

Offenbar sollen die Überwachungskameras den Beamten dabei helfen, eventuelle Ausschreitungen in der Silvesternacht besser überwachen und kontrollieren zu können.

Die Hamburger Polizei wird beim Jahreswechsel mit mehreren Hundertschaften im gesamten Stadtgebiet im Einsatz sein.