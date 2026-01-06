Schneechaos im Norden: Schneemassen drohen von Gerichtsgebäude zu stürzen

Der Wintereinbruch sorgt für Chaos in Hamburg und dem Umland! Es herrscht Schneebruchgefahr. TAG24 berichtet im Liveticker über die Lage.

Von Robert Stoll, Madita Eggers, Jana Steger, Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Der Wintereinbruch sorgt für Chaos in Hamburg und dem Umland! Schnee und Glätte haben zahlreiche Unfälle und Straßensperrungen verursacht.

Die Züge des Metronom konnten am Wochenende aufgrund von eingefrorenen Weichen nicht mehr fahren. © metronom Eisenbahngesellschaft mbH | © Florian Danker Wer zu Hause bleiben kann, der sollte das auch machen. Denn nicht nur zahlreiche Autofahrer geraten bei den Witterungsverhältnissen ins Schlingern. Auch der öffentliche Personennahverkehr geht in die Knie. TAG24 berichtet im Liveticker über die Lage.

Gegen 10 Uhr wurde die Feuerwehr zum Strafjustizgebäude am Sievekingplatz gerufen, da sich große Schneemengen auf dem Vorbau des Gebäudes angesammelt hatten und drohten abzustürzen Um die Sicherheit der Passanten zu gewährleisten, sperrte die Polizei den Eingangsbereich des Gebäudes für kurze Zeit weiträumig ab. Mit Unterstützung einer Drehleiter gelang es den Einsatzkräften der Feuerwehr, die Schneemengen kontrolliert zu entfernen. Darüber hinaus wurde die angrenzende Parkanlage "Planten un Blomen" aufgrund der extremen Witterungsbedingungen vollständig gesperrt, um auch hier das Risiko von Unfällen zu minimieren.

Die Feuerwehr rückte aus, um die Schneemassen vom Vordach des Gerichtsgebäudes zu entfernen. © NEWS5 / Fabian Höfig

6. Januar, 10.25 Uhr: Ausfälle und Verspätungen im Regionalverkehr

Wegen des Winterwetters komme es voraussichtlich bis zum 9. Januar zu Verspätungen und (Teil-)Ausfällen, teilte die Deutsche Bahn auf ihrer Website mit. In Schleswig-Holstein und Hamburg würde die Deutsche Bahn zudem mit eingeschränkten Kapazitäten fahren, da viele Züge vereist seien. Aktuell betroffene Linien im Regionalverkehr sind: RE 6 (Westerland (Sylt) – Hamburg-Altona): Hier kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen. Außerdem fahren weniger Züge auf dieser Strecke.





(Westerland (Sylt) – Hamburg-Altona): Hier kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen. Außerdem fahren weniger Züge auf dieser Strecke. RE 7/RE 70 (Flensburg/Kiel Hbf – Hamburg Hbf): Auf dieser Strecke kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen. Bahnreisende werden gebeten, sich vor Reiseantritt auf der Website der DB, über die App oder telefonisch über ihre Zugverbindung zu informieren.

6. Januar, 7.06 Uhr: Erhebliche Störung im S-Bahnverkehr auf der Linie S5

Auch am Dienstag macht das Hamburger Winterwetter vor dem S-Bahnverkehr keinen Halt. Noch bis circa 9 Uhr fährt die S5 aktuell wegen einer witterungsbedingten Störung zwischen Elbgaustraße und Stade nur alle 20 Minuten.

Wegen eines Schadzuges kommt es zudem zu weiteren Verzögerungen zwischen Neugraben und Stade. Fahrgästen wird empfohlen, auf die Ansagen und Anzeigen am Bahnsteig zu achten.

5. Januar, 21.04 Uhr: Schneebruchgefahr: Hauptfriedhof Altona und Wildgehege Klövensteen gesperrt

Achtung gefährlich! Aufgrund des anhaltenden Winterwetters warnt das Bezirksamt Altona vor Schneebruchgefahr. Wegen des starken Schneefalls in den vergangenen Tagen müssen viele Bäume eine schwere Last tragen. Gerade Nadelbäume würden deswegen zu Astabbrüchen neigen. Es müsse damit gerechnet werden, dass die verschneiten Baumkronen und Äste abbrechen und herabfallen. Ebenso können bereits abgebrochene Äste noch in den Bäumen hängen, so das Bezirksamt. Wegen der Schneebruchgefahr bleibt der Hauptfriedhof Altona bis auf Weiteres geschlossen. Im Wildgehege Klövensteen und im angrenzenden Waldgebiet seien bereits viele Äste aufgrund des Schnees abgebrochen. Diese hängen in den Baumkronen fest und stellen eine Gefahr für Besucher dar, so das Bezirksamt Altona. Aus Sicherheitsgründen bleiben deswegen ebenso das Wildgehege Klövensteen und der angrenzende Spielplatz geschlossen. Das Bezirksamt Altona bittet generell darum, in allen Parks und Grünanlagen sowie im Wald besonders vorsichtig zu sein.

Hamburg liegt aktuell unter einer dicken Schneedecke. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

5. Januar, 17.18 Uhr: Mehrere Flüge am Hamburg Airport gestrichen

Frost und Schnee sorgten ebenfalls am Hamburger Flughafen für Verzögerungen und Ausfälle. Aufgrund des winterlichen Wetters in Europa wurden am Hamburger Flughafen mehrere Flüge gestrichen. Bis zum Montagnachmittag listete die Website des Hamburg Airport sieben entfallene Abflüge und fünf entfallene Ankünfte auf. Betroffene Flüge waren Verbindungen zwischen Hamburg Airport und Flughäfen in Amsterdam, Mailand und Paris. Jedoch wurde die überwiegende Mehrheit der Flüge ab und nach Hamburg nicht gestrichen. Laut Angaben des Hamburger Flughafens waren am Montag rund 130 Starts und auch 130 Landungen geplant. Zum Teil mussten Flugzeuge mehrfach enteist und von dicken Schichten Packeis befreit werden. Gelegentlich könne es dadurch zu Verspätungen kommen, so eine Sprecherin des Flughafens gegenüber der dpa. Laut dem Hamburg Airport verfügt der Flughafen über 30 Spezialfahrzeuge zum Schneeräumen und zehn zum Enteisen der Flugzeuge. Ab einer Schneehöhe von 0,2 Zentimeter müssen die Start- und Landebahnen geräumt werden. Der Winterdienst räume die Flächen bei schlechten Wetterbedingungen acht- bis zehnmal täglich.

Der Winterdienst ist mit Schneeräumfahrzeuge am Hamburger Flughafen im Einsatz. © Bodo Marks/dpa

5. Januar, 15.57 Uhr: Winterdienst in Schleswig-Holstein streikt

Auch das noch! Am Dienstag müssen sich Verkehrsteilnehmer in Schleswig-Holstein auf glatte und nicht geräumte Straßen einstellen. Hintergrund ist ein Streikaufruf in den 22 Straßenmeistereien des Landes. Derzeit wird noch über den Abschluss einer Notdienstvereinbarung verhandelt. Sie soll gewährleisten, dass alle Meistereien besetzt sind und der Winterdienst koordiniert werden kann. „Es ist aber nicht davon auszugehen, dass ein regulärer Winterdienst dargestellt werden kann“, warnte der Landesbetrieb. Geplant ist, dass sich Straßenmeistereien bezirksübergreifend aushelfen, zudem sollen Fremdfirmen die Ausfälle kompensieren. Dies wird allerdings nicht flächendeckend gelingen, so der Landesbetrieb.

In vielen Teilen Schleswig-Holsteins wird der Winterdienst am Dienstag bestreikt. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

5. Januar, 15.33 Uhr: Immer noch Störungen im S-Bahnverkehr: Die S7 fährt wieder regulär

Das Winterwetter sorgt weiterhin für Probleme im S-Bahnverkehr. Es kommt zu Ausfällen und Änderungen in den Linienverläufen, so lautet es auf der Website. Die erste S-Bahnlinie, die S7 soll wieder nach regulärem Plan fahren. Störungen und Ausfälle gibt es weiterhin bei folgenden S-Bahnverbindungen: Die S1 fährt zwischen Blankenese und Othmarschen alle 10 Minuten.





fährt zwischen Blankenese und Othmarschen alle 10 Minuten. Die S3 fährt aktuell eine Umleitung :



Aus der Richtung Innenstadt nach Elbgaustraße / Pinneberg kommend, wird die S-Bahn über Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße umgeleitet. Wichtig zu beachten: Der Halt in Altona entfällt .



Fahrgäste, die vom Hauptbahnhof in Richtung Landungsbrücken und Altona wollen, werden gebeten die S1 in Richtung Othmarschen / Blankenese / Wedel zu nutzen.





fährt aktuell eine : Aus der Richtung Innenstadt nach Elbgaustraße / Pinneberg kommend, wird die S-Bahn über Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße umgeleitet. Wichtig zu beachten: . Fahrgäste, die vom Hauptbahnhof in Richtung Landungsbrücken und Altona wollen, werden gebeten die S1 in Richtung Othmarschen / Blankenese / Wedel zu nutzen. Die S5 fährt momentan alle 20 Minuten zwischen Stade und Elbaugaustraße.



5. Januar, 11.20 Uhr: 38 Unfälle auf der A1

Auf der A1 ist es von Freitag bis Sonntagmittag zu insgesamt 38 Unfällen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war vor allem winterliche Glätte der Hauptgrund. Laut einem Sprecher kam es in zwei Fällen zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort durch die Verursacher. Bei drei Zusammenstoßen wurde jeweils eine Person leicht verletzt. In einem Fall stellten die Beamten fest, dass einer der Fahrer keinen Führerschein hatte. Zudem befanden sich in dem Auto sieben Personen, dabei waren lediglich fünf zugelassen. Während der zahlreichen Unfälle musste die A1 hin und wieder komplett oder teilweise gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden in diesem Zeitraum auf einen sechsstelligen Bereich.

Auf der A1 kam es im Bereich Rotenburg (Wümme) an den vergangenen Tagen zu insgesamt 38 Unfällen. © Polizeiinspektion Rotenburg

5. Januar, 11 Uhr: Irre Rettungsaktion sorgt für Begeisterung im Netz

Ein Geländewagen, der ganz allein einen Gelenkbus aus dem Schnee zieht? Kaum zu glauben, dachte sich auch Hochbahn-Sprecher Andreas Ernst, der ebenfalls darüber gestolpert war. Doch das Video, das bei Instagram gerade viral geht, ist tatsächlich echt. TAG24 hat mit dem Fahrer des Land Rover Defender gesprochen, der am Samstagabend zum Helden wurde. Auf dem Heimweg nach Hamburg-Eppendorf habe Victor-Paolo Brenninkmeyer (29) den Bus in misslicher Lage entdeckt. Das Fahrzeug steckte im Kreisverkehr der Heilwigstraße fest, kam weder vor noch zurück. Und das seit einer geraumen Stunde, ohne Aussicht auf zeitnahe Unterstützung. Brenninkmeyer kommt selbst aus der Offroad-Reisebranche und wusste, was er tat. Der 29-Jährige nahm den Bus kurzerhand an den Haken und schleppte das Fahrzeug auf sicheres Terrain. Nach zwanzig Minuten war die Aktion vorbei. "Der Busfahrer war erst nervös, hat dann aber einen Riesen Freudensprung gemacht", erzählt der Offroad-Experte. Er hofft, dass sein Video ein kleiner Denkanstoß für die Gesellschaft wird. "Man sollte mehr miteinander machen und nicht immer nur Gegeneinander. Viele kommentieren, dass sie mit ihrem Kind feststeckten und alle einfach weitergegangen sind. Einfach mal nach links und rechts gucken und als Team zusammenarbeiten. Das wäre einfach schön", so Brenninkmeyer.

Mit einem Land Rover Defender schleppte Victor-Paolo Brenninkmeyer (29) den Gelenkbus wieder auf sicheres Terrain. © privat

Victor-Paolo Brenninkmeyer (29) ist Experte für Offroad-Fahrten. © privat

Geländewagen schleppt Gelenkbus aus misslicher Lage

5. Januar, 9.55 Uhr: Störungen bei der S-Bahn

Der Wintereinbruch bringt auch weiterhin den S-Bahnverkehr in Hamburg durcheinander. Wie auf der Internetseite zu sehen ist, gibt es Änderungen in den Linienverläufen sowie Ausfälle. Die S1 fährt derzeit zwischen Wedel und Airport sowie zwischen Othmarschen und Poppenbüttel alle 10 Minuten. Allerdings werden die Züge in Ohlsdorf nicht geteilt, sondern fahren abwechselnd zum Flughafen oder nach Poppenbüttel. Die S2 fällt aktuell hingegen aus. Die S3 wird aus Richtung Innenstadt nach Elbgaustraße / Pinneberg über Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße umgeleitet. Der Halt am Bahnhof Altona entfällt. Die S5 fährt weiterhin nur zwischen Neugraben und Stade. Reisenden sollen als Alternative zwischen Neugraben und Elbgaustraße die S3 nutzen. Die S7 verkehrt zwischen Altona und Bergedorf alle zehn Minuten, zwischen Bergedorf und Aumühle alle 20 Minuten.