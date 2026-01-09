Schneechaos im Norden spitzt sich zu: Warnung vor orkanartigen Böen

Fortsetzung des Artikels laden

6. Januar, 7.06 Uhr: Erhebliche Störung im S-Bahnverkehr auf der Linie S5

Auch am Dienstag macht das Hamburger Winterwetter vor dem S-Bahnverkehr keinen Halt. Noch bis circa 9 Uhr fährt die S5 aktuell wegen einer witterungsbedingten Störung zwischen Elbgaustraße und Stade nur alle 20 Minuten.

Wegen eines Schadzuges kommt es zudem zu weiteren Verzögerungen zwischen Neugraben und Stade. Fahrgästen wird empfohlen, auf die Ansagen und Anzeigen am Bahnsteig zu achten.

5. Januar, 21.04 Uhr: Schneebruchgefahr: Hauptfriedhof Altona und Wildgehege Klövensteen gesperrt

Achtung gefährlich! Aufgrund des anhaltenden Winterwetters warnt das Bezirksamt Altona vor Schneebruchgefahr. Wegen des starken Schneefalls in den vergangenen Tagen müssen viele Bäume eine schwere Last tragen. Gerade Nadelbäume würden deswegen zu Astabbrüchen neigen. Es müsse damit gerechnet werden, dass die verschneiten Baumkronen und Äste abbrechen und herabfallen. Ebenso können bereits abgebrochene Äste noch in den Bäumen hängen, so das Bezirksamt. Wegen der Schneebruchgefahr bleibt der Hauptfriedhof Altona bis auf Weiteres geschlossen. Im Wildgehege Klövensteen und im angrenzenden Waldgebiet seien bereits viele Äste aufgrund des Schnees abgebrochen. Diese hängen in den Baumkronen fest und stellen eine Gefahr für Besucher dar, teilte das Bezirksamt Altona mit. Aus Sicherheitsgründen bleiben deswegen ebenso das Wildgehege Klövensteen und der angrenzende Spielplatz geschlossen. Das Bezirksamt Altona bittet generell darum, in allen Parks und Grünanlagen sowie im Wald besonders vorsichtig zu sein.

Hamburg liegt aktuell unter einer dicken Schneedecke. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

5. Januar, 17.18 Uhr: Mehrere Flüge am Hamburg Airport gestrichen

Frost und Schnee sorgten ebenfalls am Hamburger Flughafen für Verzögerungen und Ausfälle. Aufgrund des winterlichen Wetters in Europa wurden am Hamburger Flughafen mehrere Flüge gestrichen. Bis zum Montagnachmittag listete die Website des Hamburg Airport sieben entfallene Abflüge und fünf entfallene Ankünfte auf. Betroffene Flüge waren Verbindungen zwischen Hamburg Airport und Flughäfen in Amsterdam, Mailand und Paris. Jedoch wurde die überwiegende Mehrheit der Flüge ab und nach Hamburg nicht gestrichen. Laut Angaben des Hamburger Flughafens waren am Montag rund 130 Starts und auch 130 Landungen geplant. Zum Teil mussten Flugzeuge mehrfach enteist und von dicken Schichten Packeis befreit werden. Gelegentlich könne es dadurch zu Verspätungen kommen, erklärte eine Sprecherin des Flughafens. Laut dem Hamburg Airport verfügt der Flughafen über 30 Spezialfahrzeuge zum Schneeräumen und zehn zum Enteisen der Flugzeuge. Ab einer Schneehöhe von 0,2 Zentimeter müssen die Start- und Landebahnen geräumt werden. Der Winterdienst räume die Flächen bei schlechten Wetterbedingungen acht- bis zehnmal täglich.

Der Winterdienst ist mit Schneeräumfahrzeuge am Hamburger Flughafen im Einsatz. © Bodo Marks/dpa

5. Januar, 15.57 Uhr: Winterdienst in Schleswig-Holstein streikt

Auch das noch! Am Dienstag müssen sich Verkehrsteilnehmer in Schleswig-Holstein auf glatte und nicht geräumte Straßen einstellen. Hintergrund ist ein Streikaufruf in den 22 Straßenmeistereien des Landes. Derzeit wird noch über den Abschluss einer Notdienstvereinbarung verhandelt. Sie soll gewährleisten, dass alle Meistereien besetzt sind und der Winterdienst koordiniert werden kann. „Es ist aber nicht davon auszugehen, dass ein regulärer Winterdienst dargestellt werden kann“, warnte der Landesbetrieb. Geplant ist, dass sich Straßenmeistereien bezirksübergreifend aushelfen, zudem sollen Fremdfirmen die Ausfälle kompensieren. Dies wird allerdings nicht flächendeckend gelingen, so der Landesbetrieb.

In vielen Teilen Schleswig-Holsteins wird der Winterdienst am Dienstag bestreikt. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

5. Januar, 15.33 Uhr: Immer noch Störungen im S-Bahnverkehr: Die S7 fährt wieder regulär

Das Winterwetter sorgt weiterhin für Probleme im S-Bahnverkehr. Es kommt zu Ausfällen und Änderungen in den Linienverläufen, so lautet es auf der Website. Die erste S-Bahnlinie, die S7 soll wieder nach regulärem Plan fahren. Störungen und Ausfälle gibt es weiterhin bei folgenden S-Bahnverbindungen: Die S1 fährt zwischen Blankenese und Othmarschen alle 10 Minuten.





fährt zwischen Blankenese und Othmarschen alle 10 Minuten. Die S3 fährt aktuell eine Umleitung :



Aus der Richtung Innenstadt nach Elbgaustraße / Pinneberg kommend, wird die S-Bahn über Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße umgeleitet. Wichtig zu beachten: Der Halt in Altona entfällt .



Fahrgäste, die vom Hauptbahnhof in Richtung Landungsbrücken und Altona wollen, werden gebeten die S1 in Richtung Othmarschen / Blankenese / Wedel zu nutzen.





fährt aktuell eine : Aus der Richtung Innenstadt nach Elbgaustraße / Pinneberg kommend, wird die S-Bahn über Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße umgeleitet. Wichtig zu beachten: . Fahrgäste, die vom Hauptbahnhof in Richtung Landungsbrücken und Altona wollen, werden gebeten die S1 in Richtung Othmarschen / Blankenese / Wedel zu nutzen. Die S5 fährt momentan alle 20 Minuten zwischen Stade und Elbaugaustraße.



5. Januar, 11.20 Uhr: 38 Unfälle auf der A1

Auf der A1 ist es von Freitag bis Sonntagmittag zu insgesamt 38 Unfällen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war vor allem winterliche Glätte der Hauptgrund. Laut einem Sprecher kam es in zwei Fällen zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort durch die Verursacher. Bei drei Zusammenstoßen wurde jeweils eine Person leicht verletzt. In einem Fall stellten die Beamten fest, dass einer der Fahrer keinen Führerschein hatte. Zudem befanden sich in dem Auto sieben Personen, dabei waren lediglich fünf zugelassen. Während der zahlreichen Unfälle musste die A1 hin und wieder komplett oder teilweise gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden in diesem Zeitraum auf einen sechsstelligen Bereich.

Auf der A1 kam es im Bereich Rotenburg (Wümme) an den vergangenen Tagen zu insgesamt 38 Unfällen. © Polizeiinspektion Rotenburg

5. Januar, 11 Uhr: Irre Rettungsaktion sorgt für Begeisterung im Netz

Ein Geländewagen, der ganz allein einen Gelenkbus aus dem Schnee zieht? Kaum zu glauben, dachte sich auch Hochbahn-Sprecher Andreas Ernst, der ebenfalls darüber gestolpert war. Doch das Video, das bei Instagram gerade viral geht, ist tatsächlich echt. TAG24 hat mit dem Fahrer des Land Rover Defender gesprochen, der am Samstagabend zum Helden wurde. Auf dem Heimweg nach Hamburg-Eppendorf habe Victor-Paolo Brenninkmeyer (29) den Bus in misslicher Lage entdeckt. Das Fahrzeug steckte im Kreisverkehr der Heilwigstraße fest, kam weder vor noch zurück. Und das seit einer geraumen Stunde, ohne Aussicht auf zeitnahe Unterstützung. Brenninkmeyer kommt selbst aus der Offroad-Reisebranche und wusste, was er tat. Der 29-Jährige nahm den Bus kurzerhand an den Haken und schleppte das Fahrzeug auf sicheres Terrain. Nach zwanzig Minuten war die Aktion vorbei. "Der Busfahrer war erst nervös, hat dann aber einen Riesen Freudensprung gemacht", erzählt der Offroad-Experte. Er hofft, dass sein Video ein kleiner Denkanstoß für die Gesellschaft wird. "Man sollte mehr miteinander machen und nicht immer nur Gegeneinander. Viele kommentieren, dass sie mit ihrem Kind feststeckten und alle einfach weitergegangen sind. Einfach mal nach links und rechts gucken und als Team zusammenarbeiten. Das wäre einfach schön", so Brenninkmeyer.

Mit einem Land Rover Defender schleppte Victor-Paolo Brenninkmeyer (29) den Gelenkbus wieder auf sicheres Terrain. © privat

Victor-Paolo Brenninkmeyer (29) ist Experte für Offroad-Fahrten. © privat

5. Januar, 9.55 Uhr: Störungen bei der S-Bahn

Der Wintereinbruch bringt auch weiterhin den S-Bahnverkehr in Hamburg durcheinander. Wie auf der Internetseite zu sehen ist, gibt es Änderungen in den Linienverläufen sowie Ausfälle. Die S1 fährt derzeit zwischen Wedel und Airport sowie zwischen Othmarschen und Poppenbüttel alle 10 Minuten. Allerdings werden die Züge in Ohlsdorf nicht geteilt, sondern fahren abwechselnd zum Flughafen oder nach Poppenbüttel. Die S2 fällt aktuell hingegen aus. Die S3 wird aus Richtung Innenstadt nach Elbgaustraße / Pinneberg über Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße umgeleitet. Der Halt am Bahnhof Altona entfällt. Die S5 fährt weiterhin nur zwischen Neugraben und Stade. Reisenden sollen als Alternative zwischen Neugraben und Elbgaustraße die S3 nutzen. Die S7 verkehrt zwischen Altona und Bergedorf alle zehn Minuten, zwischen Bergedorf und Aumühle alle 20 Minuten.

5. Januar, 8.40 Uhr: Feuerwehr mit besonderer Aktion

Die Freiwillige Feuerwehr hat in Finkenwerder am Sonntagnachmittag für leuchtende Kinderaugen gesorgt. Die Deiche am Aue-Hauptdeich waren stark eingeschneit und wurden von den Menschen als Schlittenpiste genutzt. Aufgrund der frühen Dunkelheit entschied sich die Feuerwehr, spontan eine Übung durchzuführen. Dafür wurden zahlreiche Scheinwerfer Deich aufgestellt. So konnten die Besucher auch noch nach Sonnenuntergang sicher weiter rodeln. Die Aktion kam bei den Menschen gut an. Knapp 100 Personen sausten mit ihren Schlitten noch den Deich herunter.

Die Feuerwehr hat in Finkenwerder den Deich ausgeleuchtet, damit auch am späten Abend noch gerodelt werden konnte. © NEWS5 / René Schröder

5. Januar, 8.20 Uhr: Winterdienst wieder im Einsatz

Der Winterdienst ist wie schon in den vergangenen Nächten wieder im Dauereinsatz. Seit Mitternacht räumen und streuen mehr als 700 Einsatzkräfte und rund 360 Fahrzeuge die wichtigen Verkehrsadern und Strecken mit Buslinienverkehr, Verbindungsstrecken zwischen diesen Straßen, ein ausgewähltes Radwegenetz, Busbuchten, anliegerfreie Gehwegstrecken, Bushaltestellen und Fußgängerüberwege. Aufgrund der Temperaturen und der vorhandenen nassen Schneedecke wird vor überfrierender Glätte gewarnt. Trotz des Einsatzes des Winterdienstes kann es weiterhin glatt sein.

Der Winterdienst ist seit Mitternacht in Hamburg wieder im Einsatz. © Markus Scholz/dpa

Das Winterwetter hat am Wochenende in Hamburg für hunderte Einsätze bei der Feuerwehr und dem Rettungsdienst gesorgt. In über 550 Einsätzen war die Feuerwehr Hamburg aufgrund des plötzlichen Wintereinbruchs unterwegs, dabei leisteten sie meistens technische Hilfe. Am häufigsten waren laut Angaben der Feuerwehr Anrufe eingegangen, die meldeten, dass Äste oder Baumteile durch die Schneelast gefährlich tief hingen oder bereits herabgestürzt waren. Zusätzlich half die Hamburger Feuerwehr bei Glätteunfällen: Busse des Nahverkehrs standen quer auf der Straße oder rutschten von der Fahrbahn. Auch mehrere Lastwagen kamen wegen der Glätte die Köhlbrandbrücke nicht hinauf und versperrten so die Brücke für den restlichen Verkehr. Ebenso rutschten Streufahrzeuge von den Straßen ab. Dazu kamen über 100 Einsätze für den Rettungsdienst, die mit den winterlichen Bedingungen zu tun hatten.

Die Hamburger Feuerwehr und der Rettungsdienst waren hunderte Male wegen des Winterwetters im Einsatz. © Christoph Seemann/Hamburg News

Die Deutsche Bahn teilt auf ihrer Website mit, dass es wegen des Winterwetters zu Ausfällen, Teilausfällen und Verspätungen im Fern- und Regionalverkehr kommen kann. Betroffen sind folgende Fernverkehrszüge:

Einzelne ICE-Züge der Verbindung: Hamburg - Berlin





Einzelne ICE-Züge der Verbindung: Köln-Hannover-Berlin





ICE-Züge der Verbindung Oldenburg (Oldb) - Bremen - Hannover - Kassel-Wilhemshöhe - Frankfurt (M) - Karlsruhe

Betroffen sind folgende Im Regionalverkehr soll es voraussichtlich bis zum 7. Januar zu Verspätungen und (Teil-)Ausfällen kommen, so die DB. Als Grund gibt die Deutsche Bahn neben Eis und Schnee, zudem vereiste Fahrzeuge an, weswegen sie mit eingeschränkter Kapazität fahren würden. Betroffene Linien im Regionalverkehr sind: RE 6 (Westerland (Sylt) - Hamburg-Altona): Hier kommt es zu großen Verspätungen und Zugausfällen.





(Westerland (Sylt) - Hamburg-Altona): Hier kommt es zu großen Verspätungen und Zugausfällen. RB 81 (Bad Oldesloe – Hamburg Hbf): Aktuell kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen in beiden Richtungen. Außerdem fahren weniger Züge auf der Strecke.





(Bad Oldesloe – Hamburg Hbf): Aktuell kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen in beiden Richtungen. Außerdem fahren weniger Züge auf der Strecke. RE 7/RE 70 (Flensburg/Kiel Hbf – Hamburg Hbf): Auf dieser Strecke kommt es aktuell zu großen Verspätungen und Zugausfällen. Zusätzlich sorgen weniger Züge zwischen Hamburg Hbf und Kiel Hbf für Beeinträchtigungen. Reisende, die von Flensburg nach Hamburg wollen, müssen in Neumünster umsteigen. Von Hamburg nach Flensburg sollen Bahnreisende den Zug nach Kiel nutzen und ebenfalls in Neumünster umsteigen, um nach Flensburg zu kommen.





(Flensburg/Kiel Hbf – Hamburg Hbf): Auf dieser Strecke kommt es aktuell zu großen Verspätungen und Zugausfällen. Zusätzlich sorgen weniger Züge zwischen Hamburg Hbf und Kiel Hbf für Beeinträchtigungen. Reisende, die von Flensburg nach Hamburg wollen, müssen in Neumünster umsteigen. Von Hamburg nach Flensburg sollen Bahnreisende den Zug nach Kiel nutzen und ebenfalls in Neumünster umsteigen, um nach Flensburg zu kommen. RE 8 (Lübeck Hbf – Hamburg Hbf): Auch auf dieser Strecke kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen in beiden Richtungen. Die Anzahl der Züge ist auch auf dieser Strecke verringert.





(Lübeck Hbf – Hamburg Hbf): Auch auf dieser Strecke kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen in beiden Richtungen. Die Anzahl der Züge ist auch auf dieser Strecke verringert. RE 80 (Lübeck Hbf – Ahrensburg – Hamburg Hbf): Hier kommt es zu großen Verspätungen und Zugausfällen. Bahnreisende werden gebeten, sich vor Reiseantritt auf der Website der DB, über die App oder telefonisch über ihre Zugverbindung zu informieren.

In Hamburg und Schleswig-Holstein kommt es aktuell sowohl im Fern- als auch im Regionalverkehr zu Verspätungen und Zugausfällen. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Ein Mann verletzte sich beim Schlittenfahren in der Fischbeker Heide. Die Rettungsaktion gestaltete sich jedoch schwieriger als gedacht. Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg auf Anfragen von TAG24 bestätigte, war ein Mann gestürzt und verletzte sich dabei. Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort kam neben einem Krankenwagen zusätzlich ein Löschfahrzeug mit einer Tragehilfe zum Einsatz, um den Verletzten in den Rettungswagen zu befördern. Beim Verlassen des Unfallorts trat jedoch ein Problem auf. Der Rettungswagen kam den vereisten Anstieg nicht wieder hoch, woraufhin ein mittelgroßer Rüstwagen gerufen wurde, so der Feuerwehrsprecher. Dieser kam vor Ort letztendlich doch nicht zum Einsatz. Laut Angaben des Reporters vor Ort halfen Passanten dabei, den Rettungswagen wieder auf die Straße zu bringen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Rettungskräfte waren laut Angaben der Feuerwehr ungefähr eine Stunde im Einsatz.

Bei der Rettungsaktion blieb der Krankenwagen selbst im Schnee stecken. © Christoph Seemann/Hamburg News

Über Hamburg und Schleswig-Holstein hängt weiterhin ein umfangreiches Tief, das noch mehr Schnee bringt. Am Sonntag soll noch ein Zentimeter dazu kommen, gebietsweise fünf Zentimeter, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). In der Nacht zu Montag soll es an der Nordsee und gebietsweise zu Schneefall mit Mengen bis zehn Zentimeter, lokal sogar 15 Zentimeter innerhalb weniger Stunden kommen. Diese Menge stuft der DWD als Unwetter ein. Auch am Montag soll es weiter schneien. Zum Wochenstart werden Neuschneemengen von fünf Zentimetern, lokal bis zu zehn Zentimeter erwartet.