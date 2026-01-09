 25.421

Schneechaos im Norden spitzt sich zu: Warnung vor orkanartigen Böen

Der Wintereinbruch sorgt für Chaos in Hamburg und dem Umland! Sturmtief "Elli" bringt Orkanböen. TAG24 berichtet im Liveticker über die Lage.

Von Robert Stoll, Bastian Küsel, Madita Eggers, Alice Nägle, Jana Steger, Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Der Wintereinbruch sorgt für Chaos in Hamburg und dem Umland! Schnee und Glätte haben zahlreiche Unfälle und Straßensperrungen verursacht.

Die Züge des Metronom konnten am Wochenende aufgrund von eingefrorenen Weichen nicht mehr fahren.
Die Züge des Metronom konnten am Wochenende aufgrund von eingefrorenen Weichen nicht mehr fahren.  © metronom Eisenbahngesellschaft mbH | © Florian Danker

Wer zu Hause bleiben kann, der sollte das auch machen. Denn nicht nur zahlreiche Autofahrer geraten bei den Witterungsverhältnissen ins Schlingern.

Auch der öffentliche Personennahverkehr geht in die Knie.

TAG24 berichtet im Liveticker über die Lage.

9. Januar, 7.20 Uhr: Warnung vor orkanartigen Böen

Sturmtief "Elli" ist im Anmarsch. An den Küsten bringt das Tief am Freitag Sturmböen der Windstärke 10, auf Helgoland werden orkanartige Böen mit elf Windstärken erwartet, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Auch im Binnenland sind stürmische Böen möglich.

Nahe der Elbe werden bis in die Nacht zu Samstag 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee erwartet. Durch den kräftigen Wind kann es zu starken Schneeverwehungen kommen.

Die Temperaturen bleiben bei bis zu minus vier Grad frostig. In der Nacht sollen die Temperaturen auf bis zu minus sechs Grad fallen.

9. Januar, 7 Uhr: Eingeschränkter Sonderfahrplan für die S-Bahn

Für die S-Bahnen gilt aufgrund der aktuellen Wetterlage mindestens den ganzen Freitag über ein eingeschränkter Sonderfahrplan. Es könne kurzfristig zu weiteren Einschränkungen kommen, heißt es auf der Website der S-Bahn Hamburg.

Nach aktuellem Stand sieht es bei den Linien wie folgt aus:

  • Die S1 fährt im 20-Minuten-Takt in Teilabschnitten zwischen Wedel und Blankenese, Blankenese und Hamburg Airport sowie Ohlsdorf und Poppenbüttel.
  • Die S2 fällt derzeit aus.

  • Die S3 fährt alle zehn Minuten von Pinneberg, über Altona, Landungsbrücken und Jungfernstieg nach Neugraben, sowie von Neugraben über Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße (Altona wird in dieser Richtung nicht angefahren) nach Pinneberg.

  • Die S5 fährt in Teilabschnitten zwischen Stade und Neugraben in der Hauptverkehrszeit alle 20 Minuten, ansonsten im Stundentakt. Zwischen Buxtehude und Neugraben sowie Neugraben und Altona fahren die Bahnen alle 20 Minuten.
  • Für die S7 ist geplant, dass die alle 20 Minuten zwischen Altona und Aumühle verkehrt.

Alle nicht unbedingt notwendigen Fahrten sollten zur eigenen Sicherheit vermieden werden.

Die S-Bahnen in Hamburg fahren nur noch eingeschränkt.
Die S-Bahnen in Hamburg fahren nur noch eingeschränkt.  © Marcus Brandt/dpa

9. Januar, 6.19 Uhr: Winterdienst appelliert an Hamburger

Der Winterdienst ist am Freitag den achten Tag in Folge im Volleinsatz. 728 Einsatzkräfte sind seit 2 Uhr mit 360 Fahrzeugen unterwegs.

Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) bittet alle Hamburger, denen es möglich ist, zu Hause zu bleiben. Sturmtief "Elli" bringe große Schneemassen mit. Die SRH versuche auf den Hauptverkehrswegen eine grundsätzliche Mobilität zu ermöglichen. "Bei diesem außergewöhnlichen Wetterereignis ist aber mit Einschränkungen zu rechnen", heißt es in einer Mitteilung.

8. Januar, 21.23 Uhr: Nordbahn sagt Zugfahrten am Freitag zunächst ab

Noch mehr Einschränkungen im Nahverkehr: Nordbahn hat wegen des erwarteten Unwetters am Freitag angekündigt, zunächst alle Fahrten abzusagen. Nach einer Prüfung am Vormittag soll entschieden werden, wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann.

Ersatzbusse sollen zum Einsatz kommen. Die Nordbahn betreibt Züge auf mehreren Regionalstrecken in Schleswig-Holstein. So verbindet sie beispielsweise Itzehoe mit Hamburg.

Auch Züge der Nordbahn sollen am Freitag wegen des Unwetters ausfallen. (Archivbild)
Auch Züge der Nordbahn sollen am Freitag wegen des Unwetters ausfallen. (Archivbild)  © Christian Charisius/dpa

8. Januar, 20.40 Uhr: Unheilig sagt Konzerte in Hamburg ab

Am Donnerstag und Freitag sollte die Band Unheilig mit Frontmann "Der Graf" für zwei Zusatzshows in der Hamburger Inselpark Arena auftreten. Doch dann der Schock: Wegen des Wetters wurden beide Konzerte kurzfristig abgesagt!

"Es tut mir von Herzen leid. Ich habe mich genauso wie ihr auf die Konzerte gefreut. Passt auf euch auf und kommt gut nach Hause", so der Sänger der Band in einem Video auf Instagram.

Die Halle sei laut Unheilig bis zum 13. Januar komplett gesperrt. Weitere Details zu möglichen Ersatzterminen für das Konzert sind bislang nicht bekannt. "Unser Wunsch ist, dass wir die Konzerte nachholen können", so der Graf abschließend.

8. Januar, 17.30 Uhr: Schulen auch in Teilen Schleswig-Holsteins am Freitag geschlossen

Nun zieht auch Schleswig-Holstein nach: In Teilen des Bundeslands bleiben die Schulen am Freitag geschlossen.

Folgende Kreise sind betroffen:

  • Kreisen Dithmarschen,
  • Herzogtum Lauenburg,
  • Nordfriesland,
  • Pinneberg,
  • Rendsburg-Eckernförde,
  • Schleswig-Flensburg,
  • Segeberg,
  • Steinburg und
  • Stormarn

Das teilte das Bildungsministerium mit.

8. Januar, 17 Uhr: Metronom streicht Verbindungen am Freitag

Vor allem Pendler sind am Freitag von Einschränkungen im Verkehr des Metronom betroffen: Am 9. Januar fallen gleich mehrere Züge aus. Betroffen sind die Linien Bremen–Hamburg und Hamburg–Uelzen, bei denen jeweils einige morgendlichen Verbindungen ausfallen, wie Metronom mitteilte.

Folgende Züge sind vom Ausfall am Freitag betroffen:

  • ME81906 (Rotenburg ab 04.16 Uhr, Bremen an 4.48 Uhr)
  • ME81960 (Rotenburg ab 06.09 Uhr, Hamburg-Harburg an 7.10 Uhr)
  • ME81980 (Tostedt ab 7.00 Uhr, Hamburg an 7.30 Uhr)
  • ME81962 (Tostedt ab 07.12 Uhr, Hamburg an 7.51 Uhr)
  • ME81964 (Tostedt ab 08.29 Uhr, Hamburg-Harburg an 8.53 Uhr)
  • ME81664 (Lüneburg ab 08.06 Uhr, Hamburg an 8.52 Uhr)
  • ME81955 (Lüneburg ab 08.06 Uhr, Hamburg an 8.52 Uhr)

Weitere Einschränkungen seien nicht ausgeschlossen.

8. Januar, 16.55 Uhr: Auch Tierpark Hagenbeck bleibt geschlossen

Der Tierpark Hagenbeck bleibt am Freitag ebenfalls geschlossen, heißt es auf der Website. Bereits am Donnerstag wurden die Tore des Parks wegen der Wetterverhältnisse nicht geöffnet.

Das Tropenaquarium könne allerdings wie gewohnt besucht werden.

Kap-Klippschliefer können im Tropenaquarium des Tierpark Hagenbeck in Hamburg trotz des Unwetters bestaunt werden. (Archivbild)
Kap-Klippschliefer können im Tropenaquarium des Tierpark Hagenbeck in Hamburg trotz des Unwetters bestaunt werden. (Archivbild)  © Christian Charisius/dpa

8. Januar, 16.14 Uhr: Schulausfall in ganz Niedersachsen

Am Mittag hatten bereits mehr als die Hälfte der Landkreise und Städte in Niedersachsen mitgeteilt, dass der Unterricht ausfallen werde. Jetzt steht fest: Wegen des Winterwetters bleiben die Schulen im gesamten Bundesland am Freitag für den regulären Schulbetrieb geschlossen.

8. Januar, 16.10 Uhr: "Bäderland" gibt wetterbedingte Schließungen bekannt

Schwimmbad-Fans aufgepasst: Ab 18 Uhr am Donnerstag schließen alle Bäder von "Bäderland Hamburg". Grund dafür sind auch hier die Unwetterwarnungen. Das teilte "Bäderland" in einem Beitrag auf Instagram mit.

Vom 9. Januar bis einschließlich 12. Januar bleiben alle Bäder bis auf folgende ebenfalls geschlossen: Die Alsterschwimmhalle, das Billebad, das Festland, die Schwimmhalle Inselpark und das Familienbad Ohlsdorf sind in den nächsten vier Tagen täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

8. Januar, 15.50 Uhr: Jetzt spricht auch der Senat eine Warnung aus

Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee soll es am Freitag geben. Hinzu kommen Schneeverwehungen durch starke Winde.

Der Hamburger Senat appelliert deshalb "am morgigen Freitag möglichst zu Hause zu bleiben, auf nicht unbedingt nötige Fahrten zu verzichten und bei Aufenthalten im Freien, insbesondere bei der Teilnahme am Straßenverkehr, besondere Vorsicht walten zu lassen."

Titelfoto: Christian Charisius/dpa

Mehr zum Thema Hamburg Lokal: