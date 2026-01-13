 46.940

Schneechaos im Norden: Von Schnee und Eis befreit - Elbtunnel ist wieder frei

Der Wintereinbruch sorgt für Chaos in Hamburg und dem Umland! Der Elbtunnel ist wieder freigegeben. TAG24 berichtet im Liveticker über die Lage.

Von Robert Stoll, Bastian Küsel, Madita Eggers, Alice Nägle, Jana Steger, Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Der Wintereinbruch bringt Chaos nach Hamburg und das Umland! Nachdem zunächst vor markanter Glätte gewarnt worden war, hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag zusätzlich eine Nebelwarnung ausgesprochen.

Wer zu Hause bleiben kann, der sollte das auch machen, bat der Hamburger Senat die Bürger bereits am Freitag.

Denn nicht nur zahlreiche Autofahrer gerieten bei den Witterungsverhältnissen ins Schlingern. Auch der öffentliche Personennahverkehr ging in die Knie. Am Freitag gab es erstmals seit 2013 "schneefrei" an den Hamburger Schulen.

TAG24 berichtet im Liveticker über die aktuelle Lage.

13. Januar, 10.57 Uhr: Elbtunnel von Schnee und Eis befreit - A7 ist wieder frei

Am Elbtunnel hatten Eis und Schnee für Einschränkungen gesorgt. Nun ist der Elbtunnel wieder freigegeben.

Die Röhren in Richtung Norden seien wieder befahrbar, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes. Der Einsatz der Feuerwehr sei beendet.

Die Feuerwehr war gerufen worden, weil in der Nacht Eis- und Schneeklumpen von den Lamellen über dem südlichen Tunnelportal auf die Fahrbahn gefallen waren.

Mithilfe von Spezialfahrzeugen wurden weitere Eis- und Schneeklumpen von der Feuerwehr entfernt.

Die A7 war in der Zwischenzeit in Richtung Norden gesperrt worden. Auto- und Lastwagenfahrer mussten teilweise mehr als eine Stunde mehr Fahrtzeit einplanen.

13. Januar, 10.37 Uhr: Wieder Normalbetrieb am Hamburg Airport - Trotzdem kann es zu Verzögerungen und Flugstreichungen kommen

Passagiere können aufatmen: Trotz anhaltendem Eisregen und Tauwetter läuft am Hamburger Flughafen wieder Normalbetrieb.

"Der Winterdienst am Hamburg Airport hat die Lage sehr gut im Griff", sagte ein Sprecher. Aufgrund der Wetterbedingungen an anderen Flughäfen könne es trotzdem zu Verzögerungen und Streichungen kommen.

Deswegen werden Passagiere gebeten, ihren Flugstatus im Auge zu behalten und sich bei Umbuchungen oder Streichungen direkt an die Fluggesellschaft zu wenden.

Am Wochenende hatte das Sturmtief "Elli" für einige Verspätungen und Ausfälle am Hamburg Airport gesorgt.

13. Januar, 9.55 Uhr: Tierpark Hagenbeck - Einige Tiere freuen sich über den Schnee

Der Tierpark Hagenbeck hat ebenso mit dem Winterwetter zu kämpfen. Seit Freitag ist der Zoo wegen Glätte geschlossen.

Wann er wieder öffnen kann, wird aktuell nach Wetterlage entschieden, sagte eine Tierparksprecherin.

Tiere wie Elefanten oder Zebras müssen im Innengehege oder Stall bleiben, wenn ihre Gehege durch Schnee und Eis zu glatt werden, erklärte Tobias Taraba, Cheftierpfleger bei Hagenbeck.

Andere Tiere würden sich über den Schnee freuen. Besonders Tiger und Robben würden so ein Wetter mögen. Ebenso seien Aras bei Schnee gerne draußen, genauso wie Flamingos und Bisons.

Für die Volieren sei der schwere Schnee allerdings nicht gut. Um die großen Vogelkäfige vom Schnee zu befreien, würden die Tierpfleger lange benötigen. Werde die Arbeit nicht erledigt, könnten die Voliere einbrechen.

"Unser Gärtnerteam ist schon sehr früh im und um den Tierpark herum unterwegs, um Wege zu räumen und zu streuen, teilweise schon ab 4.00 Uhr morgens", sagte Nils Heitmann, Gärtnermeister bei Hagenbeck.

Das Team spreche sich täglich ab und prüfe die Wetterlage, um die Startzeit für den nächsten Morgen festzulegen. Bis um 9 Uhr müsse der Tierpark sicher begehbar sein, wenn das nicht gewährleistet ist, könne er nicht öffnen.

13. Januar, 8.32 Uhr: Achtung Eis! Elbtunnel aktuell nur einspurig befahrbar

Auch am Elbtunnel sorgt das Winterwetter für Einschränkungen: Aktuell beseitigt die Feuerwehr dort Eisplanken, die sich auf den Lamellen über dem südlichen Tunnelport gebildet haben sollen.

Das Eis droht auf die Straße herunterzufallen, teilte die Niederlassung Nord der Autobahn GmbH des Bundes mit. Momentan sei deswegen nur ein Fahrstreifen der A7 in Richtung Norden frei.

Aktuell könne die Dauer der Einschränkung noch nicht abgesehen werden.

13. Januar, 8.17 Uhr: Schmelzwasser sorgt für viele Feuerwehreinsätze

Wegen des Tauwetters und dem Regen war die Hamburger Feuerwehr in der Nacht bei zahlreichen Einsätzen unterwegs.

Die Feuerwehrkräfte seien seit etwa 21.30 Uhr vermehrt gerufen worden, weil Schmelzwasser in Wohngebäude eindringe, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg.

Auch durch die zunehmende Schneelast auf den Dächern, denn durch den Regen werde der Schnee nasser und schwerer, wurde die Feuerwehr häufig gerufen. Solche Einsätze werde die Feuerwehrkräfte auch tagsüber noch beschäftigen, sagte der Sprecher.

In Sülldorf mussten die Kameraden zahlreiche Gullys frei legen, nachdem ein Auto durch Aquaplaning ins Schleudern geraten und gegen einen Laternenmast geprallt war.

13. Januar, 7.44 Uhr: Vorsichtig rutschig! Deutscher Wetterdienst warnt vor Glätte und Nebel

Auch am Dienstag hat das Winterwetter den Norden weiterhin im Griff. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor glatten Straßen und schlechten Sichtbedingungen.

In Hamburg bestehe laut dem DWD weiterhin Glättegefahr. Durch den gefrierenden Regen kann es gebietsweise sehr glatt werden. Verkehrsteilnehmer werden gebeten ihr Verhalten im Straßenverkehr anzupassen.

Zusätzlich spricht der DWD eine Warnung vor Nebel aus. Gebietsweise trete Nebel mit Sichtweisen unter 150 Metern auf. Tagsüber soll der Nebel in Hamburg sogar noch stärker werden.

13. Januar, 7.21 Uhr: Wegen Glätteunfällen: A1 war in der Nacht in beide Richtungen gesperrt

Vorsicht glatt! Seit Montagabend sei es laut Angaben der Polizei wegen der Wetterbedingungen im Süden von Schleswig-Holstein zu zwanzig Verkehrsunfällen gekommen, wobei sich drei Personen leicht verletzt haben.

Dagegen soll es in anderen Teilen von Schleswig-Holstein in der Nacht ruhig geblieben sein. Gerade auf der A1 kam es laut einer Sprecherin der Polizei zu mehreren Unfällen.

Auf der Autobahn habe es vermehrt Auffahrunfälle gegeben, unter anderem war auch ein Reisebus und ein LKW daran beteiligt. Deswegen war die A1 kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.

13. Januar, 7.04 Uhr: S-Bahnverkehr weiterhin eingeschränkt - S2 entfällt

Kein Aufatmen für Fahrgäste: Auch am Dienstag müssen sie in Hamburg Geduld aufbringen. Wegen des Winterwetters kommt es weiterhin zu witterungsbedingten Einschränkungen im S-Bahnlinienverkehr, teilte die HVV auf ihrer Website mit.

Die Linie S2 entfällt den ganzen Tag. Zusätzlich kommt es zu folgenden Einschränkungen im S-Bahnverkehr:

  • S1: Wedel - Blankenese: Die S-Bahn kommt alle 10 Minuten.

  • S3: Die S-Bahn fährt zwischen Pinneberg und Neugraben alle zehn Minuten, in Richtung Neugraben über Jungfernstieg und Landungsbrücken, in Richtung Pinneberg über Dammtor und Sternschanze ohne Halt in Altona.

    Fahrgäste vom Hauptbahnhof in Richtung Altona werden gebeten ab Hauptbahnhof in die S1 in Richtung Wedel sowie in die S7 in Richtung Altona einzusteigen.

  • S5: Neugraben - Stade: Die S-Bahn fährt zu den Hauptverkehrszeiten alle 20 Minuten. Weiterhin ist ein Umstieg in Neugraben notwendig.

  • S7: Bergedorf - Aumühle: Die S-Bahn fährt alle 20 Minuten.
13. Januar, 6.44 Uhr: Wegen überfrierender Nässe - Hamburger Stadtreinigung im Dauereinsatz

Seit den frühen Morgenstunden ist der Winterdienst in Hamburg im Volleinsatz. 728 Einsatzkräfte sind seit 2.30 Uhr in mehr als 360 Fahrzeugen unterwegs.

Sie sorgen dafür, dass wichtige Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr, sowie Verbindungsstrecken zwischen diesen Straßen frei sind.

Zudem sind Reinigungskräfte unterwegs um ein ausgewähltes Radwegenetz, Busbuchten, Bushaltestellen und Fußgängerüberwege zu streuen, so die Stadtreinigung Hamburg.

Dieser Einsatz sei nötig, weil nach Schnee und Eisregen im Verlauf der Nacht Sprühregen eingesetzt habe, hieß es. Wenn der Regen auf den nach wie vor gefrorenen Boden trifft, kommt es zu überfrierender Nässe. Trotz des umfangreichen Einsatzes herrscht weiterhin Glättegefahr, deswegen bittet die Stadtreinigung alle Verkehrsteilnehmer um besondere Vorsicht.

12. Januar, 19.52 Uhr: Zahlreiche Glätteunfälle auf der A7

Aufgrund mehrerer Glätteunfälle ist die A7 ab Henstedt-Ulzburg in Richtung Hamburg vzeitweise ollständig gesperrt. Nach Polizeiangaben wurde der Verkehr an der Anschlussstelle in Richtung Süden von der Autobahn geführt. Am späten Abend konnte die Autobahn wieder freigegeben werden, wie ein Sprecher mitteilte.

Die Polizei und Rettungsdienste sind vor Ort. "Wir haben dort diverse Unfälle. Ich habe aber noch keinen Überblick, wie viele genau", so ein Polizeisprecher zunächst auf Nachfrage von TAG24. Bei den zahlreichen Unfällen solle es sich jedoch hauptsächlich um Blechschäden handeln.

Die Feuerwehr berichtete von einer Massenkarambolage. Daran sollen acht Fahrzeuge beteiligt gewesen sein. Vier Menschen wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer.

Bei einem weiteren Unfall stießen drei Fahrzeuge zusammen, wodurch zwei Menschen verletzte wurden. Eines der Fahrzeuge war ein Viehtransporter mit Rindern, wovon einige getötet werden mussten.

12. Januar, 17.37 Uhr: Kann Bushido-Konzert in der Barclays Arena stattfinden?

Am Sonntag wurde das Dach der Barclays Arena in Hamburg von Schneemassen befreit. Wie es dadurch um die bevorstehenden Veranstaltungen in der Halle steht? Am Dienstag soll dort nämlich das Konzert des Rappers Bushido stattfinden.

"Nach aktuellem Stand findet die Veranstaltung wie geplant statt", heißt es in einer Mitteilung der Arena auf Nachfrage von TAG24.

Dennoch werden Besucher gebeten, vor Antritt der Anreise die Wetterlage im Raum Hamburg zu prüfen. Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Glatteis durch gefrierenden Regen. Die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln statt mit dem Auto wird empfohlen.

12. Januar, 15.06 Uhr: Schnee auf dem Dach - Betretungsverbot für Firmenhalle ausgesprochen

Aufgrund der enormen Schneemassen auf dem Dach einer Lagerhalle für Kältetechnik in der Warnstedtstraße in Hamburg-Stellingen sprach die Feuerwehr am Montagmittag ein Betretungsverbot aus.

"Das Dach ist bereits ein Stück abgesackt", so ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage von TAG24. Zudem verlief unter dem Dach eine Gasleitung, welche die Einsatzkräfte zur Sicherheit abstellten.

Auch eine angrenzende Wohnung ist betroffen. Für diese wurde ebenfalls ein Betretungsverbot ausgesprochen. Die Polizei kümmere sich nun um die Betreuung einer dort lebenden Person.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben wurde. Dieser sei nun dazu verpflichtet, eine Fachfirma mit der Räumung des Daches sowie den notwendigen Reparaturarbeiten zu beauftragen.

12. Januar, 12.50 Uhr: Mehrere Glätte-Unfälle auf der A1

Eisregen hat am Montagvormittag auf der A1 zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Stuckenborstel zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. Nach Angaben der Polizei Rotenburg (Wümme) ereigneten sich die Unfälle ab 11 Uhr innerhalb weniger Minuten in beiden Fahrtrichtungen.

Kurz hinter der Anschlussstelle Oyten in Fahrtrichtung Hamburg kam im Landkreis Verden ein Lastwagen ins Schleudern und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Der Lkw blockierte für über eine Stunde alle drei Fahrstreifen. In der Folge staute sich der Verkehr zeitweise auf mehr als 10 Kilometer, wie der ADAC mitteilte.

Auch in Fahrtrichtung Bremen kam es zwischen Stuckenborstel und Grundbergsee durch plötzlich einsetzendes Blitzeis zu mehreren Unfällen. Die Ausfahrt der Anschlussstelle Stuckenborstel war zeitweise blockiert, die Autobahn musste in Richtung Bremen vorübergehend vollständig gesperrt werden.

Die Polizei warnte Autofahrer eindringlich vor der anhaltenden Glätte und rief dazu auf, den betroffenen Streckenabschnitt nach Möglichkeit zu meiden und besonders vorsichtig zu fahren.

12. Januar, 12.15 Uhr: Schulbetrieb findet weiter statt

Trotz der aktuellen Unwetterwarnung ab 13 Uhr bleibt der Schulbetrieb in Hamburg aufrechterhalten. Wie die Schulbehörde mitteilt, finden der Präsenzunterricht an den staatlichen Schulen sowie die Ganztagsbetreuung weiterhin wie geplant statt.

Angesichts der hohen Glättegefahr durch gefrierenden Regen werden Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie schulische Beschäftigte jedoch eindringlich gebeten, den Heimweg besonders vorsichtig anzutreten und mehr Zeit einzuplanen.

Einzelne Schulen können unter Berücksichtigung der konkreten Lage vor Ort von den allgemeinen Regelungen abweichen. In solchen Fällen informieren die Schulen ihre Schulgemeinschaft über die jeweils üblichen Kommunikationswege.

