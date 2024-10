Airlines streichen Flugplan in Hamburg zusammen: Das fordert die CDU jetzt

Zuletzt hatten drei Airlines angekündigt, Flüge von und nach Hamburg zu streichen. © Marcus Brandt/dpa

"Beim Hamburger Flughafen folgt eine Hiobsbotschaft auf die nächste", sagte Thering. "Bereits jetzt wurden über 1000 Streichungen von Flugverbindungen angekündigt.

Laut dem Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften wird hier mit einem Verlust von bis zu 500.000 Passagieren gerechnet." Im Jahr 2023 nutzten 13,6 Millionen Menschen den Airport.

Die Standortkosten in Hamburg seien schon jetzt im internationalen Vergleich zu hoch, was sich auch daran zeige, dass sich die Zahlen am Airport Hamburg im Gegensatz zur europäischen Konkurrenz noch immer unter Vor-Corona-Niveau bewegten, heißt es in dem Antrag.

"Es ist entscheidend, dass wir jetzt handeln, um die Wettbewerbsfähigkeit unseres Flughafens wiederherzustellen und die wirtschaftliche Zukunft Hamburgs zu sichern", sagte Thering.