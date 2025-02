Zehntausende erneut auf den Straßen: Protest gegen die AfD und Friedrich Merz

Hamburg - Unter dem Motto "Hamburg steht zusammen: Wer mit Faschisten paktiert, hat nichts kapiert!" hat am Samstagnachmittag erneut eine Großdemonstration in der Hamburger Innenstadt stattgefunden. Zuvor hatten "Fridays for Future" und "Zusammen gegen Rechts Hamburg" zur Demonstration gegen die Migrationspolitik der CDU und die AfD aufgerufen.