13-Jähriger von Auto erfasst: Teenager bei Unfall schwer verletzt

Hamburg - Schwerer Unfall in der Hansestadt: Ein 13-Jähriger ist in Hamburg -Stellingen von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Ein Junge wurde in Hamburg am Mittwochabend von einem Auto erfasst. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Rettungskräfte brachten das Kind am späten Mittwochabend ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen sei der Junge aus einem Busch auf die Fahrbahn getreten und habe die Straße unachtsam und zügig überquert, weil er seine Familie auf der anderen Straßenseite gesehen habe.

Dabei erfasste ihn das Auto. Die genaue Unfallursache werde noch ermittelt, hieß es.