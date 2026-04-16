13-Jähriger von Auto erfasst: Teenager bei Unfall schwer verletzt
Von Judith Bootsmann, Jana Steger
Hamburg - Schwerer Unfall in der Hansestadt: Ein 13-Jähriger ist in Hamburg-Stellingen von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden.
Rettungskräfte brachten das Kind am späten Mittwochabend ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.
Nach ersten Erkenntnissen sei der Junge aus einem Busch auf die Fahrbahn getreten und habe die Straße unachtsam und zügig überquert, weil er seine Familie auf der anderen Straßenseite gesehen habe.
Dabei erfasste ihn das Auto. Die genaue Unfallursache werde noch ermittelt, hieß es.
Erst am Mittwochnachmittag ereignete sich ein tragischer Unfall mit einem Jungen in Hamburg. Dabei wurde ein Elfjähriger auf seinem Fahrrad von einem LKW erfasst und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa