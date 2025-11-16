Mann fällt ins Gleisbett, Sekunden später fährt S-Bahn ein
Hamburg - Schlimmes Unglück am Hauptbahnhof: Am frühen Sonntagmorgen ist ein 45-jähriger Mann in Hamburg von einer S-Bahn überrollt worden.
Laut Mitteilung der Bundespolizei hatte sich der dramatische Vorfall gegen 2.45 Uhr an Gleis 3 des Hauptbahnhofs ereignet. Demnach fiel der torkelnde Mann ohne Fremdeinwirkung vom Bahnsteig ins Gleisbett.
Wenige Sekunden später fuhr eine S-Bahn der Linie S3 in Richtung Bahnhof Wilhelmsburg ein und überrollte den Mann - Zeugen hatten noch versucht, den S-Bahn-Fahrer mit Armbewegungen auf die Situation aufmerksam zu machen, doch ohne Erfolg.
Die alarmierte Bundespolizei sperrte den Bahnsteig ab, während die Feuerwehr sich um den Mann kümmerte, der zwischen S-Bahn und Bahnsteig lag. Er war ansprechbar, konnte sich aber nicht selbst befreien.
Durch Zurückschieben der Bahn konnten die Einsatzkräfte den 45-Jährigen schließlich retten. Mit mehreren Verletzungen, unter anderem einem Armbruch, kam er ins Krankenhaus.
Bundespolizei wertet Zeugenbefragungen und Kameras aus
Der S-Bahn-Fahrer wiederum wurde durch die Bundespolizei betreut und anschließend an den Notfallmanager übergeben.
Auch mehrere Zeugen mussten nach den dramatischen Minuten betreut werden.
Nach Auswertung der Zeugenbefragungen und der Videoaufnahmen der Überwachungskameras kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Hinweise auf einen Suizidversuch liegen nicht vor.
Gegen 3.35 Uhr wurden die Maßnahmen am Bahnsteig beendet. Die Unfallstelle wurde an den Notfallmanager der S-Bahn übergeben.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa