Mann fällt ins Gleisbett, Sekunden später fährt S-Bahn ein

Hamburg - Schlimmes Unglück am Hauptbahnhof: Am frühen Sonntagmorgen ist ein 45-jähriger Mann in Hamburg von einer S-Bahn überrollt worden.

Am Hamburger Hauptbahnhof ist ein 45-jähriger Mann am Sonntag von einer S-Bahn überrollt worden. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Laut Mitteilung der Bundespolizei hatte sich der dramatische Vorfall gegen 2.45 Uhr an Gleis 3 des Hauptbahnhofs ereignet. Demnach fiel der torkelnde Mann ohne Fremdeinwirkung vom Bahnsteig ins Gleisbett.

Wenige Sekunden später fuhr eine S-Bahn der Linie S3 in Richtung Bahnhof Wilhelmsburg ein und überrollte den Mann - Zeugen hatten noch versucht, den S-Bahn-Fahrer mit Armbewegungen auf die Situation aufmerksam zu machen, doch ohne Erfolg.

Die alarmierte Bundespolizei sperrte den Bahnsteig ab, während die Feuerwehr sich um den Mann kümmerte, der zwischen S-Bahn und Bahnsteig lag. Er war ansprechbar, konnte sich aber nicht selbst befreien.

Durch Zurückschieben der Bahn konnten die Einsatzkräfte den 45-Jährigen schließlich retten. Mit mehreren Verletzungen, unter anderem einem Armbruch, kam er ins Krankenhaus.