25.06.2026 19:35 Hitzeblog für den Norden: Feuerwehr spricht Warnung aus, Harley-Days-Parade fällt aus

In unserem Blog halten wir Euch über aktuelle Entwicklungen zu Hitze im Norden auf dem Laufenden. Höchstwerte sollen vor allem am Wochenende erreicht werden.

Von Jana Steger

Hamburg - Die Temperaturen in Deutschland klettern weiter nach oben. Und auch der Norden schwitzt. Höchstwerte sollen vor allem am Wochenende erreicht werden. In unserem Blog halten wir Euch über aktuelle Entwicklungen zur Hitze im Norden auf dem Laufenden.

Am Wochenende werden im Norden Temperaturen von weit über 30 Grad erwartet. (Symbolfoto) © Markus Scholz/dpa Wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte, wird der Höhepunkt in Hamburg und Umgebung am Samstag erreicht. Es wird mit Temperaturen zwischen 33 und 38 Grad in Hamburg und Schleswig-Holstein sowie zwischen 36 und 39 Grad in Mecklenburg-Vorpommern gerechnet. Doch mit den steigenden Temperaturen nimmt auch die Wahrscheinlichkeit für Unwetter zu. So kann es auch am Sonntag zu Schauern und Gewittern kommen, die Temperaturen sind jedoch ähnlich wie am Vortag. Hamburg Wetter Nächste Hitzewelle im Norden erwartet: Ab Freitag wird's richtig heiß! Welche Auswirkungen das Extrem-Wetter auf Veranstaltungen und Alltag im Norden hat, erfahrt Ihr in unserem TAG24-Blog.

25. Juni, 19.30 Uhr: Hamburg Harley-Days-Parade am Sonntag findet nicht statt

Biker aufgepasst: "Aufgrund der aktuellen Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit prognostizierten Temperaturen von bis zu 38 °C wird die Harley-Parade in diesem Jahr nicht stattfinden", teilten die Veranstalter am Donnerstagnachmittag auf Instagram mit. Der Grund: "Unter diesen Bedingungen kann die Parade aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht durchgeführt werden.

Auch die geführten Touren sind betroffen und finden in diesem Jahr nicht statt", heißt es weiter. Nach aktuellem Stand finden die Hamburg Harley Days abgesehen von der Parade am Sonntag und den Touren jedoch weiterhin wie geplant statt. Das Biker-Event findet vom 26. bis 28. Juni 2026 auf dem Gelände am Großmarkt Hamburg statt.

25. Juni, 16.51 Uhr: Achtung, Waldbrandgefahr in Schleswig-Holstein

Neben Waldbrandgefahr in Hamburg warnen Experten nun auch vor Trockenheit in Schleswig-Holstein. Aktuell besteht dort bereits die zweithöchste Warnstufe für die Gefahr von Bränden auf Wiesen und in Wäldern, wie der Landesfeuerwehrverband mitteilte. "Die anhaltende Trockenheit und die hohen Temperaturen sorgen dafür, dass sich Brände auf Feldern, Wiesen oder in Wäldern sehr schnell ausbreiten können. Oft reichen schon kleine Unachtsamkeiten aus, um einen Brand auszulösen", appelliert Landesbrandmeister Jörg Nero nach Angaben von dpa. Offenes Feuer in Waldnähe oder Zigaretten in der Natur sollten daher unbedingt vermieden werden.

Hitze und Trockenheit bergen ein erhöhtes Risiko für Waldbrände. (Symbolfoto) © David-Wolfgang Ebener/dpa

25. Juni, 15.35 Uhr: Bäderland verändert Öffnungszeiten

Bei den Extrem-Temperaturen hilft vor allem eines: Abkühlung. Und genau die finden Wasserratten unter anderem im Freibad. Wegen der Hitze passt Bäderland an einigen Standorten die Öffnungszeiten an. Das Hamburger "Sommerfreibad Marienhöhe" hat Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet - und damit eine Stunde länger als sonst. Gleiches gilt für das "Sommerfreibad Osdorfer Born". Auch hier können Badefans am Samstag und Sonntag noch bis 20 Uhr und damit eine Stunde länger planschen.

25. Juni, 15.09 Uhr: Stadtpark Open Air in Hamburg passt Regeln an