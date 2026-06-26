26.06.2026 19:28 Hitzeblog für den Norden: Regionalbahn-Stopps entfallen, Fahrspur auf A7 bis Montag gesperrt

TAG24 informiert in einem Blog über die aktuellen Hitze-Entwicklungen im Norden. Auf der A7 wurde eine Fahrspur wegen eines Hitzeschadens gesperrt.

Von Bastian Küsel-Kanbach, Jana Steger

Hamburg - Die Temperaturen in Deutschland sollen am Wochenende extrem in die Höhe klettern. Auch Norddeutschland schwitzt. In unserem Blog halten wir Euch über aktuelle Entwicklungen zur Hitze im Norden auf dem Laufenden.

Am Wochenende werden im Norden Temperaturen von weit über 30 Grad erwartet. (Symbolfoto) © Markus Scholz/dpa Wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte, wird der Höhepunkt in Hamburg und Umgebung am Samstag erreicht. Es wird mit Temperaturen zwischen 33 und 38 Grad in Hamburg und Schleswig-Holstein sowie zwischen 36 und 39 Grad in Mecklenburg-Vorpommern gerechnet. Doch mit den steigenden Temperaturen nimmt auch die Wahrscheinlichkeit für Unwetter zu. So kann es auch am Sonntag zu Schauern und Gewittern kommen, die Temperaturen sind jedoch ähnlich wie am Vortag. Hamburg Wetter Höchstwerte im Norden erwartet: Gibt es am Wochenende einen Hitzerekord? Welche Auswirkungen das Extrem-Wetter auf Veranstaltungen und Alltag im Norden hat, erfahrt Ihr in unserem TAG24-Blog.

26. Juni, 19.25 Uhr: Fahrspur auf A7 wegen Hitzeschaden bis Montag gesperrt

Wegen der Hitzewelle hat die Autobahn GmbH Nord ihre Kontrollen auf den Autobahnen in Norddeutschland bereits verstärkt. Dass diese Maßnahme sinnvoll ist, zeigt sich nun auf der A7: Wegen eines Hitzeschadens in der Fahrbahn wurde ein Fahrstreifen der A7 im Süden Hamburgs gesperrt. Der Hauptfahrstreifen in Richtung Norden kann in Höhe der Anschlussstelle Hamburg-Marmstorf auf 2,5 Kilometern daher nicht befahren werden. Auf der betroffenen Fahrbahn habe sich stellenweise die Asphaltdeckschicht abgelöst. Die Sperrung werde voraussichtlich noch bis Montagnachmittag um 15.30 Uhr andauern. Die Ausfahrt Marmstorf sei ebenfalls gesperrt worden, die Auffahrt sei verkürzt, stehe aber weiter zur Verfügung.

Hitzebedingte Straßenschäden auf der A7 Höhe Marmstorf in Fahrtrichtung Norden sind deutlich sichtbar. © Handout / Berlin/Autobahn GmbH/dpa

26. Juni, 17.35 Uhr: Tag der Wissenschaft in Bremen abgesagt

Eigentlich sollte am Wochenende Forschung in der Bremer City erlebbar werden. Doch die Sommerhitze macht dem Event nun einen Strich durch die Rechnung. Der Tag der Wissenschaft in Bremen wurde abgesagt. "Trotz der umfangreichen Vorbereitungen tragen wir Verantwortung für die Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher sowie der Ausstellenden. Deshalb haben wir uns entschieden, den Tag der Wissenschaft abzusagen", so Wissenschaftssenatorin Henrike Müller (Grüne) in einer Mitteilung.

26. Juni, 16.50 Uhr: Regionalbahn-Stopps entfallen wegen Hitze am Wochenende

Auch im Nahverkehr zeigt die bevorstehende Hitze Auswirkungen: In Schwerin entfallen am Wochenende auf den Regionalbahnlinien RE1 und RE8 die Stopps Schwerin Süd und Holthusen. Die betroffenen Linien verkehren zwischen Hamburg und Rostock (RE1) beziehungsweise Wismar, Berlin und Elsterwerda (RE8). Grund für den Ausfall sind die Bahnhöfe an den betroffenen Haltestellen, die Fahrgästen keinen ausreichenden Schutz vor der Hitze bieten. Die Einschränkung gilt ab Samstag 0 Uhr bis Sonntag 24 Uhr.

Im Nahverkehr entfallen am Wochenende Stopps wegen der Hitze. (Archivfoto) © Jens Büttner/dpa

26. Juni, 14.33 Uhr: Veranstalter von Paul-Kalkbrenner-Konzert plant besonderes Schutzkonzept

Am Samstag steht in Hamburg auf dem Heiligengeistfeld ein Konzert von Technostar Paul Kalkbrenner (49) an. Erwartet werden knapp 20.000 Fans. Wegen der Extrem-Temperaturen hat sich der Veranstalter ein spezielles Konzept überlegt. Konzertbesucher dürfen Trinkbehälter wie etwa PET-Flaschen mitbringen – Glasflaschen sind aber verboten. Die Behälter können dann immer wieder kostenlos auf dem Gelände aufgefüllt werden. Zudem sollen auf dem Areal technische Kühlungsmaßnahmen wie mobile Systeme zur Luft- und Flächenkühlung eingerichtet werden. Auch die Einlasszeit wurde nach hinten verschoben. Der Einlass beginnt laut Veranstalter jetzt spätestens um 19 Uhr – ursprünglich sollte es schon um 16 Uhr losgehen. Der Sanitätsdienst vor Ort soll ebenfalls aufgestockt werden.

Paul Kalkbrenner tritt am Samstag in Hamburg auf. (Archivfoto) © Michael Bahlo/dpa

26. Juni, 14.08 Uhr: Renntag der Pferde auf kommenden Mittwoch verlegt

Auch auf den Pferdesport hat die derzeitige Hitze Auswirkungen. Der Verband Deutscher Galopp und der Hamburger Renn-Club haben den für Sonntag geplanten Renntag in Hamburg auf den kommenden Mittwoch verlegt. "Grundlage dieser Entscheidung war eine umfassende Bewertung der Gesamtlage. Dabei wurden nicht allein die prognostizierten hohen Temperaturen berücksichtigt, sondern auch die organisatorischen und logistischen Herausforderungen für Aktive, Pferde, Funktionsträger und Rennclub", hieß es in einer Stellungnahme. Die Veranstalter bedauerten die Unannehmlichkeiten, zeigten sich jedoch davon überzeugt, dass die Entscheidung "im Interesse aller Beteiligten" sei.

Der für Sonntag geplante Renntag auf der Horner Rennbahn in Hamburg wurde aufgrund der Hitze auf kommenden Mittwoch verschoben. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

26. Juni, 13.32 Uhr: Hitze hat Auswirkungen auf die Kieler Woche

Von der aktuellen Hitzewelle bleibt auch die Kieler Woche nicht verschont. Die Veranstalter haben nun das Programm aufgrund der Temperaturen angepasst, unter anderem gibt es bei den Workshops mit Kindern nun eine längere Mittagspause, zudem finden sie in Zelten statt. Die Stadt appellierte zudem an Besucher der Segelregatta und des Volksfestes, auf sich und andere zu achten. Abkühlung gibt es beispielsweise durch öffentliche Trinkwasserspender auf der Krusenkoppel und in Schilksee. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Wasserbehälter aufzufüllen. Laut der Polizei gab es bisher keine zusätzlichen Einsätze aufgrund der Temperaturen. Eine Sprecherin sprach von einem "moderaten" Verlauf.

Auch die Kieler Woche bleibt von der aktuellen Hitzewelle nicht verschont. © Daniel Bockwoldt/dpa

26. Juni, 11.44 Uhr: Autobahn GmbH intensiviert Streckenkontrollen

Wie die Autobahn GmbH Nord am Freitag mitteilte, werden die Streckenkontrollen aufgrund der Hitze intensiviert. Straßen und Brücken seien aufgrund der hohen Temperaturen besonderen Belastungen ausgesetzt. Um Schäden frühzeitig zu erkennen und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, sollen die Autobahnen im Zuständigkeitsbereich zweimal täglich überprüft werden - auch am Wochenende. So sollen mögliche Verdrückungen, Aufwölbungen oder Ausbrüche der Fahrbahn, Rissbildungen und sonstige Veränderungen der Fahrbahndecke frühzeitig entdeckt und schnell behoben werden können.

Auch die Autobahnen leiden unter der aktuellen Hitze. Die Autobahn GmbH Nord intensiviert daher die Streckenkontrollen. (Symbolfoto) © Autobahn GmbH Nord

26. Juni, 10.12 Uhr: DWD warnt vor "extremer Wärmebelastung"

Der DWD hat am Freitag eine amtliche Warnung vor extremer Hitze für Hamburg herausgegeben. Die Warnung gilt für den Zeitraum von Freitag, 11 Uhr bis Samstag, 19 Uhr. Am Freitag wird demnach eine starke Wärmebelastung erwartet, am Samstag gar eine extreme Wärmebelastung. Vor allem im dicht bebauten Stadtgebiet ist aufgrund einer geringen nächtlichen Abkühlung mit einer zusätzlichen Belastung zu rechnen.

26. Juni, 9.25 Uhr: Feuerwehr appelliert an die Bevölkerung

Angesichts der angesagten Temperaturen ruft die Hamburger Feuerwehr die Bevölkerung zu besonderer Vorsicht auf. Gleichzeitig warnen die Einsatzkräfte vor der Gefahr von Waldbränden. Die Kameraden appellieren, auf offenes Feuer und Grillen in der Nähe trockener Vegetation zu verzichten und Zigaretten niemals achtlos wegzuwerfen. Zudem sollen Fahrzeuge nicht auf trockenen Wiesen oder Waldwegen abgestellt werden, weil heiße Fahrzeugteile einen Brand auslösen können. Darüber hinaus gibt die Feuerwehr folgende Tipps bei hohen Temperaturen: ausreichend Wasser und andere alkoholfreie Getränke trinken - auch ohne Durstgefühl

körperliche Anstrengungen vermeiden

möglichst in schattigen oder klimatisierten Bereichen aufhalten

leichte, helle Kleidung tragen und an ausreichend Sonnenschutz in Form von Kopfbedeckung und Sonnencreme denken

Fenster tagsüber geschlossen halten und Räume verdunkeln

niemals Kinder, hilfsbedürftige Personen oder Tiere in geparkten Fahrzeugen zurücklassen

auf Warnsignale des Körpers hören. Bei Schwindel, Übelkeit, Erschöpfung, Kopfschmerzen oder Verwirrtheit an einen kühlen Ort begeben oder Hilfe suchen

vor dem Baden langsam abkühlen und langsam ins Wasser gehen. Das Wasser bei Unwohlsein sofort verlassen Darüber hinaus erinnert die Feuerwehr daran, dass in Hamburg verschiedene Möglichkeiten bestehen, um an heißen Tagen Abkühlung zu finden - unter anderem schattige Grünlagen, Trinkwasserbrunnen oder Refill-Stationen. Die Angebote sind auf der digitalen Karte "kühle Orte" zu finden.

Die Feuerwehr appelliert unter anderem, Trinkwasserbrunnen in der Hansestadt zu nutzen. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

26. Juni, 6.57 Uhr: Fischmarkt öffnet wie gewohnt seine Pforten

Morgenstund hat Gold im Mund: Während viele Veranstaltungen am Wochenende aufgrund der Hitze bereits abgesagt wurden, öffnet der traditionelle Fischmarkt am Sonntag wie gewohnt von 5 Uhr bis 9.30 Uhr. Das erklärte ein Bezirksamt-Sprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Es werde damit gerechnet, dass fast alle der 140 Händler wie gewohnt da sein werden und frischen Fisch, Gemüse oder Pflanzen verkaufen werden. Bis zu 50.000 Menschen besuchen jeden Sonntag den Fischmarkt an der Elbe.

Der traditionelle Hamburger Fischmarkt findet trotz der Hitze am Sonntag wie gewohnt statt - den frühen Öffnungszeiten sei Dank. © Daniel Bockwoldt/dpa

25. Juni, 19.30 Uhr: Hamburg Harley-Days-Parade am Sonntag findet nicht statt

Biker aufgepasst: "Aufgrund der aktuellen Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit prognostizierten Temperaturen von bis zu 38 °C wird die Harley-Parade in diesem Jahr nicht stattfinden", teilten die Veranstalter am Donnerstagnachmittag auf Instagram mit. Der Grund: "Unter diesen Bedingungen kann die Parade aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht durchgeführt werden.

Auch die geführten Touren sind betroffen und finden in diesem Jahr nicht statt", heißt es weiter. Nach aktuellem Stand finden die Hamburg Harley Days abgesehen von der Parade am Sonntag und den Touren jedoch weiterhin wie geplant statt. Das Biker-Event findet vom 26. bis 28. Juni 2026 auf dem Gelände am Großmarkt Hamburg statt.

25. Juni, 16.51 Uhr: Achtung, Waldbrandgefahr in Schleswig-Holstein

Neben Waldbrandgefahr in Hamburg warnen Experten nun auch vor Trockenheit in Schleswig-Holstein. Aktuell besteht dort bereits die zweithöchste Warnstufe für die Gefahr von Bränden auf Wiesen und in Wäldern, wie der Landesfeuerwehrverband mitteilte. "Die anhaltende Trockenheit und die hohen Temperaturen sorgen dafür, dass sich Brände auf Feldern, Wiesen oder in Wäldern sehr schnell ausbreiten können. Oft reichen schon kleine Unachtsamkeiten aus, um einen Brand auszulösen", appelliert Landesbrandmeister Jörg Nero nach Angaben von dpa. Offenes Feuer in Waldnähe oder Zigaretten in der Natur sollten daher unbedingt vermieden werden.

Hitze und Trockenheit bergen ein erhöhtes Risiko für Waldbrände. (Symbolfoto) © David-Wolfgang Ebener/dpa

25. Juni, 15.35 Uhr: Bäderland verändert Öffnungszeiten

Bei den Extrem-Temperaturen hilft vor allem eines: Abkühlung. Und genau die finden Wasserratten unter anderem im Freibad. Wegen der Hitze passt Bäderland an einigen Standorten die Öffnungszeiten an. Das Hamburger "Sommerfreibad Marienhöhe" hat Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet - und damit eine Stunde länger als sonst. Gleiches gilt für das "Sommerfreibad Osdorfer Born". Auch hier können Badefans am Samstag und Sonntag noch bis 20 Uhr und damit eine Stunde länger planschen.

25. Juni, 15.09 Uhr: Stadtpark Open Air in Hamburg passt Regeln an