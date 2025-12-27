Unfall-Drama an Weihnachten: Eine Tote, zwei Schwerverletzte
Kassel - Zwei Autos stießen frontal zusammen: Zwei Frauen wurden bei dem Unfall in Nordhessen schwer verletzt, eine 73-Jährige starb infolge des Crashs.
Das Unglück ereignete sich "vermutlich aufgrund von Straßenglätte" am 2. Weihnachtsfeiertag gegen 16.16 Uhr auf der K91 südöstlich von Kassel, wie die Polizei mitteilte.
Demnach war eine 57 Jahre alte Frau mit einem Wagen auf der Kreisstraße von Helsa-Eschenstruth kommend in Richtung Hessisch Lichtenau/Fürstenhagen unterwegs.
Dabei kam ihr Auto ins Schleudern, geriet in den Gegenverkehr und krachte in einen entgegenkommenden Wagen.
Die 57-Jährige und die 53 Jahre alte Fahrerin des zweiten Autos erlitten jeweils schwere Verletzungen. Auch die 73 Jahre alte Beifahrerin in dem zweiten Auto wurde erheblich verletzt.
Sperrung der K91 bei Kassel nach tödlichem Unfall
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten drei Frauen. Im Anschluss wurde die Verletzten in nahe liegende Krankenhäuser gebracht. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.
Für die 73-Jährige kam aber alle Hilfe zu spät: Sie starb in der Klinik.
Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf rund 70.000 Euro. Die K91 wurde infolge des Crashs vorübergehend gesperrt.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Autowracks beschlagnahmt. Ebenso wurde "ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen", wie ein Sprecher erklärte.
Die Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall bei Kassel dauern an.
Titelfoto: HessennewsTV