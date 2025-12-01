Frontal-Crash mit zwei Toten und zwei Schwerverletzten - darunter eine Neunjährige

Offenbach am Main - Bei einem Unfall in Offenbach ist am Sonntagnachmittag ist eine 66 Jahre alte Audi-Fahrerin ums Leben gekommen. Ein neunjähriges Mädchen starb am Montagmorgen, zwei weitere Personen erlitten schwere Verletzungen.

Der Audi war frontal mit dem VW zusammengestoßen und anschließend in ein geparktes Auto geschleudert worden. © 5VISION.NEWS

Das Kind sei im Krankenhaus an den Folgen des Crashs gestorben, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen mit.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Sonntag auf der Mühlheimer Straße. Ein Sprecher der Polizei schilderte das Geschehen nach dem derzeitigen Erkenntnisstand: Demnach war ein 31-jähriger Mann in seinem VW auf der Straße in Richtung Mühlheim unterwegs gewesen.

Zwischen der Danziger Straße und der Memeler Straße kam der VW dann um 13.50 Uhr in den Gegenverkehr und krachte dort frontal in den mit drei Personen besetzten Audi A1.

Kurz zuvor soll ein anderer Audi vor dem VW aus der Ausfahrt eines Grundstücks gekommen und links in die Mühlheimer Straße in Richtung Offenbach eingebogen sein. Beim Ausweichen soll der VW dann auf die Gegenfahrbahn gekommen sein und es kam zum Crash.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der A1 gegen einen geparkten Nissan Micra geschleudert. Dabei erlitt die 66-jährige Fahrerin laut Polizei so schwere Verletzungen, dass sie kurze Zeit später in einer Klinik verstarb.

Ihre beiden Mitfahrerinnen - eine 88-Jährige sowie ein neunjähriges Mädchen und der VW-Fahrer - kamen mit schweren und teils lebensbedrohlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.