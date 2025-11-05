Lastwagen-Unfall auf A67: Mann in brennendem Führerhaus gefangen

Pfungstadt - Ein schwer verletzter Lastwagenfahrer und rund 100.000 Euro Schaden: Auf der A67 in Südhessen kam in der Nacht zu Mittwoch zu einem verhängnisvollen Unfall !

Unfall mit einem Schwerverletzten auf der A67: Erst nachdem die Feuerwehr einen Brand gelöscht hatte, konnte der Lastwagenfahrer geborgen werden. © 5VISION.NEWS

Der tragische Crash ereignete sich Gagen 2.47 Uhr bei Pfungstadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Demnach stoppte zunächst ein 57 Jahre alter Mann seinen Lkw am Ende eines Staus zwischen der Auffahrt Pfungstadt und der Abfahrt Gernsheim.

Der 40-jährige Fahrer eines nachfolgenden Lastwagens konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sein Wagen krachte frontal gegen das Heck des stehenden Lkws.

Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus des zweiten Lastwagens "so stark deformiert, dass der Fahrer eingeklemmt wurde", berichtete ein Sprecher weiter. Zudem geriet das Führerhaus in Brand.

Nur seinem ebenfalls verletzten Beifahrer gelang es, sich in Sicherheit zu bringen.