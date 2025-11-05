Lastwagen-Unfall auf A67: Mann in brennendem Führerhaus gefangen
Pfungstadt - Ein schwer verletzter Lastwagenfahrer und rund 100.000 Euro Schaden: Auf der A67 in Südhessen kam in der Nacht zu Mittwoch zu einem verhängnisvollen Unfall!
Der tragische Crash ereignete sich Gagen 2.47 Uhr bei Pfungstadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.
Demnach stoppte zunächst ein 57 Jahre alter Mann seinen Lkw am Ende eines Staus zwischen der Auffahrt Pfungstadt und der Abfahrt Gernsheim.
Der 40-jährige Fahrer eines nachfolgenden Lastwagens konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sein Wagen krachte frontal gegen das Heck des stehenden Lkws.
Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus des zweiten Lastwagens "so stark deformiert, dass der Fahrer eingeklemmt wurde", berichtete ein Sprecher weiter. Zudem geriet das Führerhaus in Brand.
Nur seinem ebenfalls verletzten Beifahrer gelang es, sich in Sicherheit zu bringen.
Vollsperrung der A67 bei Pfungstadt nach Lkw-Unfall
Helfer und Polizisten versuchten vergeblich, den im brennenden Führerhaus gefangenen 40-Jährigen zu befreien.
Erst nachdem Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen gelöscht hatten, gelang es den schwer verletzten Lastwagenfahrer zu bergen.
Beide Männer wurden von Einsatzkräften es Rettungsdienstes und von einem Notarzt versorgt und dann in nahe liegende Kliniken gebracht. Der 57-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.
Die A67 wurde infolge des Crashs bis in die frühen Morgenstunden hinein voll gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Unfall bei Pfungstadt dauern an.
Titelfoto: 5VISION.NEWS