Mercedes-AMG kracht frontal gegen Skoda: Ein Toter und sieben Verletzte
Bebra - Ein Rettungshubschrauber, fünf Rettungswagen und zwei Notärzte kamen zum Einsatz: Auf der B27 bei Bebra in Osthessen kam es am Samstagnachmittag zu einem verhängnisvollen Unfall! Ein Skoda-Fahrer starb, sieben weitere Menschen wurden verletzt.
Der tragische Crash ereignete sich gegen 15.50 Uhr nahe dem Ortsteil Asmushausen, wie die Polizei mitteilte.
Nach dem ersten Stand der Ermittlungen war ein Mercedes-AMG aus dem Landkreis Werra-Meißner in nördlicher Richtung auf der Bundesstraße unterwegs.
Der Sportwagen scherte auf die Gegenfahrbahn aus, um ein vorausfahrendes Auto zu überholen, dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem in südliche Richtung fahrenden Skoda aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg.
Der Skoda-Fahrer erlitt bei dem Crash tödliche Verletzungen, er starb "trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte noch an der Unfallstelle", wie ein Sprecher erklärte.
Vollsperrung der B27 bei Bebra-Asmushausen nach Frontalzusammenstoß
Eine zweiter Skoda, der ebenfalls in südlicher Richtung auf der B27 fuhr, krachte im Anschluss in die Unfallstelle.
Nach derzeitigem Stand wurden bei dem Crash insgesamt sieben Personen verletzt. Naben zahlreichen Einsatzkräften des Rettungsdienstes rückten auch rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bebra aus.
Die Bundesstraße wurde infolge des Crashs bei Asmushausen in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Ein externer Gutachter wurden von der Staatsanwaltschaft Fulda mit der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs beauftragt.
Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 170.000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Frontalzusammenstoß dauern an.
Titelfoto: Facebook/Feuerwehr Bebra-Kernstadt