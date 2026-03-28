Mercedes-AMG kracht frontal gegen Skoda: Ein Toter und sieben Verletzte

Bebra - Ein Rettungshubschrauber , fünf Rettungswagen und zwei Notärzte kamen zum Einsatz: Auf der B27 bei Bebra in Osthessen kam es am Samstagnachmittag zu einem verhängnisvollen Unfall ! Ein Skoda-Fahrer starb, sieben weitere Menschen wurden verletzt.

Unfall mit einem Toten und sieben Verletzten auf der B27 in Osthessen: Zahlreiche Rettungskräfte rückten aus, darunter auch etwa 40 Feuerwehrleute und ein Rettungshubschrauber. © Facebook/Feuerwehr Bebra-Kernstadt

Der tragische Crash ereignete sich gegen 15.50 Uhr nahe dem Ortsteil Asmushausen, wie die Polizei mitteilte.

Nach dem ersten Stand der Ermittlungen war ein Mercedes-AMG aus dem Landkreis Werra-Meißner in nördlicher Richtung auf der Bundesstraße unterwegs.

Der Sportwagen scherte auf die Gegenfahrbahn aus, um ein vorausfahrendes Auto zu überholen, dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem in südliche Richtung fahrenden Skoda aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg.

Der Skoda-Fahrer erlitt bei dem Crash tödliche Verletzungen, er starb "trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte noch an der Unfallstelle", wie ein Sprecher erklärte.