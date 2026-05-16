16.05.2026 06:30 Heute vor 97 Jahren: Geburtsstunde von Hollywoods wichtigstem Preis bei privatem Dinner

Am 16.5.1929 wurden in Hollywood erstmals die Oscars verliehen, die damals noch gar nicht so hießen. ✓ Entstehung, ✓ Gewinner, ✓ Trophäe

Von Nele Fischer

Heute vor 97 Jahren, am 16. Mai 1929, begann die Geschichte der wohl glamourösesten Gala der Unterhaltungsbranche - jedoch noch ganz bescheiden. In Hollywood wurde an diesem Tag zum ersten Mal der Academy-Award - heute auch "Oscar" - verliehen. Welche Ereignisse sich außerdem jähren, erfährst Du unter: heute vor … Jahren.

Heute vor 97 war Janet Gaynor Preisträgerin bei der ersten Verleihung der Academy-Awards. © Wikimedia Commons/Public Domain/Charles E. Lynch Ende der 1920er-Jahre nahm die Begeisterung für Filme im Kino durch die Erfindung des Radios unerwartet ab, sodass die US-amerikanische Filmindustrie darunter litt. Filmproduzent Louis B. Mayer, Leiter der Metro-Goldwyn-Mayer-Studios, setzte sich mit seinen Freunden Conrad Nagel und Fred Niblo zusammen, um dagegen vorzugehen. Gemeinsam entwickeln sie die Idee, eine Institution zu gründen, die Kunst und Seriosität verkörpert sowie das Ansehen und die Weiterentwicklung verbessert. Dazu luden sie am 11. Januar 1927 33 der damals bedeutendsten Persönlichkeiten der Filmbranche zu einem Galadinner ein, bei dem die "Academy of Motion Picture Arts and Sciences" entstand. Heute vor ... Jahren Heute vor 45 Jahren entkam Papst Johannes Paul II. nur knapp dem Tod Die Aufgabe dieser war unter anderem die Einführung eines Filmpreises.

Die erste Verleihung

Erstmals vergeben wurde der Preis am 16. Mai 1929 in Hollywood. Im Blossom Room des Hollywood Roosevelt Hotels am Hollywood Boulevard fand die geschlossene Veranstaltung mit 270 Gästen statt. Aufgezeichnet wurde die Veranstaltung nicht - ein Einzelfall unter den bislang 98 Preisverleihungen. Die Preisträger und Preisträgerinnen waren damals keine Überraschung. Sie wurden bereits drei Monate zuvor bekannt gegeben. Geheim hielt man die Oscargewinnerinnen und -gewinner erst ab dem zweiten Jahr.

Übrigens: Ohne aufwendiges Rahmenprogramm dauerte die Veranstaltung insgesamt nur 15 Minuten.

Die ersten Gewinnerinnen und Gewinner

Über die erste Auszeichnung freuen durfte sich Preisträger Emil Jannings. Der deutsche Schauspieler wurde für seine Rollen in "Der Weg allen Fleisches" (1927) und "Sein letzter Befehl" (1928) als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Da er bereits wieder auf dem Weg nach Deutschland war, bekam er die Trophäe nicht vor Ort, sondern bereits zuvor verliehen. Die erste ausgezeichnete Preisträgerin war Janet Gaynor für ihre Hauptrolle in "Engel der Straße", "Im siebenten Himmel" und "Sonnenaufgang - Lied von zwei Menschen". Zusätzlich wurden Preise in zehn weiteren Kategorien verliehen - u. a. für den besten Film, die beste Regie, das beste Drehbuch, die beste Kamera, das beste Szenenbild und die besten technischen Effekte. Der Film "Der Zirkus" war in vier Kategorien nominiert. Da drei dieser Nominierungen an Charlie Chaplin gingen, wurden die Nominierungen gestrichen und Charlie Chaplin stattdessen ein Ehrenoscar verliehen.

Der Preis

Bei dem Preis handelte es sich offiziell um den "Academy-Award of Merit". So wurde er anfangs auch ausschließlich genannt. Nach wenigen Jahren entwickelte sich der Spitzname "Oscar", bei dem es sich zwar um keine offizielle Bezeichnung handelt, der aber dennoch seit 1979 markenrechtlich geschützt ist. Wie der Name entstand, ist unklar. Es gibt einige Theorien von Missverständnissen oder Ähnlichkeiten mit Personen, die den Namen erklären. Die Trophäe ist 34 Zentimeter groß und 3,85 Kilogramm schwer. Zu Beginn, wie auch heute wieder, war sie aus Bronze sowie mit Gold überzogen. Aufgrund der Metallknappheit während des Zweiten Weltkriegs wurde sie in diesen Jahren aus Gips gefertigt.

Der Academy-Award of Merits, kurz Academy-Award, ist schon seit Jahrzehnten auch als Oscar bekannt. © Unsplash/Hunter Scott