21.07.2026 06:30 Heute vor 76 Jahren: Der legendäre Schwebebahn-Unfall mit Elefant Tuffi

Zirkuselefant Tuffi stürzte 1950 aus der Wuppertaler Schwebebahn ➤ wie kam das spektakuläre Unglück zustande?

Von Aline Neißner

Heute vor 76 Jahren, am 21. Juli 1950, schrieb ein Zirkuselefant Geschichte: Während einer Werbefahrt durchbrach Tuffi die Seitenwand der Wuppertaler Schwebebahn und stürzte in die Wupper. Was wie eine Fantasy-Story klingt, ist tatsächlich passiert. Außergewöhnliche Geschichten aus aller Welt gibt's hier: heute vor ... Jahren.

Bei dieser vielfach veröffentlichten Aufnahme des springenden Elefanten handelt es sich um eine Fotomontage. © Screenshot/YouTube/ZDFheute Nachrichten Die Elefantenkuh Tuffi (geb. 1946 in Indien) gehörte damals zum Zirkus Althoff. Da sie als relativ zahm bzw. zutraulich galt, wurde sie hin und wieder als Werbe-Attraktion im Vorfeld von Aufführungen eingesetzt. Im Juli 1950 gastierte der Zirkus in Wuppertal. Um für die Vorstellungen zu werben, sollte der Elefant auf eine kurze Fahrt in der berühmten Schwebebahn mitgenommen werden. Die Erlaubnis für die Beförderung hatte der Zirkusdirektor von den Behörden erhalten. Zahlreiche Schaulustige und Reporter waren vor Ort, um das einzigartige Spektakel mitzuerleben, und drängelten sich in den Wagen Nr. 13 der Schwebebahn. Nicht zuletzt dadurch geriet Tuffi bereits kurz nach der Abfahrt in Unruhe. Heute vor ... Jahren Heute vor 117 Jahren endete ein Radrennen in Berlin in einer Tragödie Die Elefantenkuh durchbrach ein Seitenfenster beziehungsweise Teile der Seitenwand des Wagens und fiel etwa zehn Meter tief in den Fluss Wupper unter der Bahn. Nach zeitgenössischen Berichten kam Tuffi mit Schrammen und Prellungen davon und trat noch am selben Abend wieder im Zirkus auf.

Welche Folgen hatte der Vorfall?

Ernsthaft verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Lediglich leichte Prellungen sollen einige Mitfahrer erlitten haben. Der Unfall sorgte bundesweit für Schlagzeilen und führte zu einem Gerichtsverfahren gegen die Verantwortlichen der Werbeaktion - den Verkehrsabteilungsleiter, der die Fahrt genehmigt hatte, sowie den Zirkusdirektor. Sie wurden zu einer Geldstrafe von insgesamt 450 DM verurteilt. Das Gericht stellte außerdem fest, dass eine Schwebebahn nicht für den Transport eines Elefanten geeignet war.

Schon gewusst? Tuffi war im Rahmen diverser Werbemaßnahmen auch in Straßenbahnen unterwegs und erlebte unter anderem eine Hafenrundfahrt. Nach der Auflösung des Zirkus Althoff 1968 wechselte die Elefantendame zum französischen Cirque Alexis Gruss, wo sie 1989 verstarb.