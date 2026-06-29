Heute vor 160 Jahren: Wie ein Elefant zur Legende von Murten wurde

Kuriose sowie bewegende Ereignisse aus der Vergangenheit gibt es hier: heute vor ... Jahren .

Heute vor 160 Jahren, am 29. Juni 1866, wurde ein Zirkuselefant während des Gastspiels eines US-amerikanischen Wanderzirkus mit einer Kanone getötet. Was wie eine Legende klingt, passierte damals tatsächlich in der Kleinstadt Murten (Schweiz).

Zeichnung der Elefantenjagd in Murten im Juni 1866. © Unbekannter Autor/Gemeinfreiheit/Wikimedia Commons

Im Juni 1866 gastierte der amerikanische Wanderzirkus Bell & Myers in Murten. Zu den Attraktionen gehörte ein asiatischer Elefantenbulle.

Während des Aufenthalts soll das Tier zunehmend aggressives Verhalten gezeigt haben, bis die Situation eskalierte: Der Elefant befreite sich von seinen Fesseln, tötete seinen langjährigen Pfleger, verließ seine Unterkunft und sorgte anschließend für Panik in der Stadt.

Berichte aus jener Zeit beschreiben, dass die Einwohner kaum Möglichkeiten hatten, sich vor dem mehrere Tonnen schweren Wildtier zu schützen, geschweige denn es zu beruhigen. Betäubungsgewehre oder moderne Sicherheitskonzepte existierten damals noch nicht.

Erst nach geraumer Zeit gelang es, das Tier bei der Verfolgungsjagd durch die Stadt wieder einzufangen. Schließlich entschied der Gemeinderat gemeinsam mit den Verantwortlichen des Zirkus, den Elefanten zu töten.

Zunächst wurden eine Liquidierung durch das Gewehr oder eine Vergiftung in Betracht gezogen - diese Methoden versprachen jedoch wenig Erfolg.

Stattdessen kam eine sogenannte Sechspfünder-Kanone zum Einsatz, die man Hals über Kopf im naheliegenden Freiburg angefordert hatte. Erst der Kanonenschuss stoppte den Elefanten, und er starb.