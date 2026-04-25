Heute vor acht Jahren: Darum war plötzlich Schluss
Heute vor acht Jahren, am 25. April 2018, wurde der Musikpreis "Echo" abgeschafft und die Verleihung eingestellt. Was lange als eine der wichtigsten Auszeichnungen der deutschen Musikbranche galt, endete abrupt.
Was sich außerdem jährt, erfährst Du hier: heute vor … Jahren.
Seit 1992 - ganz speziell seit der ersten Verleihung am 18. Mai 1992 - wurde der Echo jährlich vom Bundesverband Musikindustrie an besonders erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler vergeben.
Dabei wurden in den ersten zwei Jahren zunächst auch noch Künstler und Künstlerinnen klassischer Musik mit dem Echo Pop geehrt, bevor 1994 der Echo Klassik mit mehreren Kategorien hinzukam.
Am 25. April 2018 gab der Vorstand des Bundesverbandes Musikindustrie an, dass der Echo nicht länger vergeben wird.
Grund dafür ist ein Eklat, der bei der vorangegangenen Verleihung am 12. April für Aufruhr gesorgt hatte.
Warum wurde der Echo abgeschafft?
Auslöser war die Verleihung am 12. April 2018. Die Rapper Kollegah (Felix Blume) und Farid Bang (Farid Hamed El Abdellaoui) bekamen einen Echo für ihr Album, obwohl einige Textzeilen in den Liedern als antisemitisch eingestuft werden.
Im Lied "0815" heißt es zum Beispiel "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen" oder "Mache wieder mal 'nen Holocaust, komm' an mit dem Molotow".
Schon vorher hatte das Internationale Auschwitz Komitee die Teilnahme der Rapper kritisiert und diese "für alle Überlebenden des Holocaust einen Schlag ins Gesicht und einen für Deutschland beschämenden Vorgang" genannt.
Besonders heikel: Bei dem Tag der Preisverleihung handelte es sich außerdem um den Holocaustgedenktag, einem israelischen Nationalgedenktag.
Diese kontroverse Preisvergabe löste eine große Debatte aus. Künstlerinnen und Künstler verließen die Veranstaltung vorzeitig, lehnten ihren Preis ab oder gaben bereits gewonnene Preise "als ein Symbol der Schande" zurück. Der Beirat des Echo-Musikpreises verlor Mitglieder.
Gegen die Rapper gab es zunächst Ermittlungen wegen Volksverhetzung, jedoch wurden diese wieder eingestellt.
Kontroversen und das endgültige Ende
Ganz neu waren Diskussionen um den Echo allerdings nicht. Schon zuvor gab es Kontroversen, wie beispielsweise 2006 um die Band Oomph! oder später um Frei.Wild.
Nach dem Skandal 2018 gab es schließlich einen Schlussstrich.
Da der Musikpreis nicht dafür berüchtigt sein sollte, Antisemitismus, Frauenverachtung, Homophobie oder Gewaltverharmlosung eine Bühne zu geben, wurde er konsequent eingestellt.
Als Nachfolger entstanden die Preise "Opus Klassik" für klassische Musik sowie die sich nur kurz haltenden International Music Awards für internationale Popmusik. Eine der bekanntesten Auszeichnungen der deutschen Musikgeschichte war nun endgültig zu Ende.
Titelfoto: Bildmontage: dpa/Daniel Reinhardt, dpa/Jörg Carstensen