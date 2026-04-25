25.04.2026 06:30 Heute vor acht Jahren: Darum war plötzlich Schluss

Nach über zwei Jahrzehnten wurde am 25.4.2018 der Musikpreis "Echo" abgeschafft. Warum eigentlich?

Von Nele Fischer

Heute vor acht Jahren, am 25. April 2018, wurde der Musikpreis "Echo" abgeschafft und die Verleihung eingestellt. Was lange als eine der wichtigsten Auszeichnungen der deutschen Musikbranche galt, endete abrupt. Was sich außerdem jährt, erfährst Du hier: heute vor … Jahren.

Heute vor acht Jahren wurde der Echo als Musikpreis abgeschafft. Grund waren kontroverse Preisträger. © Bildmontage: dpa/Daniel Reinhardt, dpa/Jörg Carstensen Seit 1992 - ganz speziell seit der ersten Verleihung am 18. Mai 1992 - wurde der Echo jährlich vom Bundesverband Musikindustrie an besonders erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler vergeben. Dabei wurden in den ersten zwei Jahren zunächst auch noch Künstler und Künstlerinnen klassischer Musik mit dem Echo Pop geehrt, bevor 1994 der Echo Klassik mit mehreren Kategorien hinzukam. Am 25. April 2018 gab der Vorstand des Bundesverbandes Musikindustrie an, dass der Echo nicht länger vergeben wird. Heute vor ... Jahren Heute vor 76 Jahren: Mehr als 3300 schnelle DDR-Urteile gegen Kriegsverbrecher Grund dafür ist ein Eklat, der bei der vorangegangenen Verleihung am 12. April für Aufruhr gesorgt hatte.

Warum wurde der Echo abgeschafft?

Auslöser war die Verleihung am 12. April 2018. Die Rapper Kollegah (Felix Blume) und Farid Bang (Farid Hamed El Abdellaoui) bekamen einen Echo für ihr Album, obwohl einige Textzeilen in den Liedern als antisemitisch eingestuft werden. Im Lied "0815" heißt es zum Beispiel "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen" oder "Mache wieder mal 'nen Holocaust, komm' an mit dem Molotow". Schon vorher hatte das Internationale Auschwitz Komitee die Teilnahme der Rapper kritisiert und diese "für alle Überlebenden des Holocaust einen Schlag ins Gesicht und einen für Deutschland beschämenden Vorgang" genannt.

Besonders heikel: Bei dem Tag der Preisverleihung handelte es sich außerdem um den Holocaustgedenktag, einem israelischen Nationalgedenktag.

Diese kontroverse Preisvergabe löste eine große Debatte aus. Künstlerinnen und Künstler verließen die Veranstaltung vorzeitig, lehnten ihren Preis ab oder gaben bereits gewonnene Preise "als ein Symbol der Schande" zurück. Der Beirat des Echo-Musikpreises verlor Mitglieder. Gegen die Rapper gab es zunächst Ermittlungen wegen Volksverhetzung, jedoch wurden diese wieder eingestellt.

Kontroversen und das endgültige Ende