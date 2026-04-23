Heute vor 36 Jahren: Diese Stadt sollte es nicht mehr geben

1.063 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Das deutliche Ergebnis wurde am 23.4.1990 verkündet: Aus der Karl-Marx-Stadt wird wieder Chemnitz.

Von Nele Fischer

Heute vor 36 Jahren, am 23. April 1990, stand fest: Die Einwohner der Karl-Marx-Stadt wollen die Rückbenennung ihrer Stadt zu "Chemnitz".

Was sich ebenfalls jährt, erfährst Du hier: heute vor … Jahren.

Wie kam es zunächst zum Namen "Karl-Marx-Stadt"?

Heute vor 36 Jahren wurde entschieden, die Karl-Marx-Stadt wieder Chemnitz werden zu lassen.
Heute vor 36 Jahren wurde entschieden, die Karl-Marx-Stadt wieder Chemnitz werden zu lassen.  © Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0/Kolossos

Am 10. Mai 1953 beschloss der Ministerrat der DDR, die Stadt Chemnitz in Karl-Marx-Stadt umzubenennen - zur Ehrung Karl Marx als Begründer der modernen sozialistischen Lehre.

Marx selbst hatte zwar tatsächlich keinen Bezug zur Stadt, in der jungen DDR sollte der Name jedoch ein Zeichen sein.

So wollte man sich bei der Neuerrichtung der Stadt nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs auf einen sozialistischen Stadtplan fokussieren. Priorisiert wurde dabei insbesondere Wohnraum gegenüber der Erhaltung der Altbauten, wodurch Wohngebiete mit Plattenbauten entstanden.

Heute vor 52 Jahren: Tödliches Ende einer Geiselnahme nach erstem finalem Rettungsschuss
Heute vor ... Jahren Heute vor 52 Jahren: Tödliches Ende einer Geiselnahme nach erstem finalem Rettungsschuss

Nach der Benennung durch Ministerpräsident Otto Grotewohl zur Stärkung des Sozialismus bestand der Name knapp 37 Jahre.

Heute vor 36 Jahren: 20 Dresdner schreiben Geschichte Heute vor 36 Jahren: 20 Dresdner schreiben Geschichte
Heute vor 36 Jahren: Darum versammelte sich eine Rekordzahl an Menschen Heute vor 36 Jahren: Darum versammelte sich eine Rekordzahl an Menschen
Heute vor 24 Jahren: Als die D-Mark leise aus dem Alltag verschwand Heute vor 24 Jahren: Als die D-Mark leise aus dem Alltag verschwand
Heute vor 36 Jahren: DDR führte den waffenlosen Dienst außerhalb der Armee ein Heute vor 36 Jahren: DDR führte den waffenlosen Dienst außerhalb der Armee ein

Rückkehr zum alten Namen

Vom 17. bis 21. April 1990 stimmten die Bürgerinnen und Bürger über den Stadtnamen ab. Zwei Tage später, am 23. April, wurde das Ergebnis verkündet: 76 Prozent stimmten für den alten Namen "Chemnitz".

Am 1. Juni 1990 - noch vor dem offiziellen Beitritt der DDR in die Bundesrepublik - wurde die Stadt offiziell zurück benannt.

Titelfoto: Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0/Kolossos

Mehr zum Thema Heute vor ... Jahren: