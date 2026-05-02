02.05.2026 06:30 Heute vor 370 Jahren zerstörte glühende Kohle knapp 88 Prozent dieser deutschen Stadt

Ein Feuer vernichtete am 2.5.1656 den Großteil Aachens. Wodurch wurde der katastrophale Stadtbrand verursacht?

Von Nele Fischer

Heute vor 370 Jahren, am 2. Mai 1656, wurde fast eine ganze Stadt dem Boden gleichgemacht, als ein zunächst einfaches Feuer nicht gestoppt werden konnte. Was sich außerdem jährt, erfährst Du unter: heute vor … Jahren.

Heute vor 370 Jahren verschwand fast ganz Aachen im Feuer. © Wikimedia Commons/CC-BY-SA-4.0/Kleon3 Entfacht wurde das Feuer durch ein Stück Holzkohle, das der Bäcker Peter Maw in seiner Wohnung in der Jakobstraße ausgeschüttet hatte. Dieses war noch nicht ganz erloschen, als es auf dem Speicher seines Hauses entsorgt wurde, wo zunächst die Dachkonstruktion aus Holz Feuer fing. Durch den Wind flogen Funken bis auf Nachbarhäuser und entzündeten diese nach und nach. So breitete sich das Feuer straßenweise aus - über die Königstraße, den Templergraben und die Pontstraße -, sodass bald der nördliche Teil der Stadt zerstört war. Da sich dann die Windrichtung änderte, breitete sich das Feuer anschließend auch im Süden aus. Heute vor ... Jahren Heute vor 33 Jahren: Diese Vision verbindet Menschen weltweit noch heute Offiziell wurden dabei 4664 von damals 5300 gotischen Gebäuden aus dem Mittelalter zerstört. Innerhalb eines Tages wurden so sieben Achtel der Stadt vernichtet. Erst einen Tag später, als es die Stadt in Schutt und Asche gelegt hatte, erlosch das Feuer.

Opfer und Folgen des Stadtbrands

Bei dem Stadtbrand kamen 17 Menschen ums Leben. Viele weitere wurden verletzt. Urkunden und wichtige Dokumente im Rathaus konnten jedoch geborgen werden, da sie sich in einem verborgenen Gang des Rathauses befanden. Auch der Dom war aufgrund seiner Bauweise aus Stein kaum beschädigt. Dennoch sind ganze Lebensmittellager abgebrannt, sodass es zu einer Nahrungsmittelknappheit kam. Hilfe kam unter anderem aus Maastricht, Lüttich und Köln, aber auch anderen Städten. Sie lieferten unter anderem Brot, Käse und Roggen, um Engpässen entgegenzuwirken.

Nach dem Stadtbrand von Aachen