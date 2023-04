Polizei warnt: Mehrere Schockanrufe von Betrügern

Leipzig - Am Mittwoch riefen Betrüger mehrere Personen an und gaben sich als Polizisten aus, um eine Kaution für angeblich Verwandte zu fordern.

Die Anrufer gaben sich als Polizisten aus und forderten eine fünf- bis sechsstellige Kaution für angebliche Angehörige. (Symbolbild) © shangarey/123rf

Laut echter Polizei erhielten im Laufe des gestrigen Mittwochs mehrere Personen Anrufe, bei denen sich Unbekannte als Polizisten ausgaben.

Sie erzählten den Betroffenen, ein Verwandter habe Schuld an einem Unfall und bräuchte nun ihre Hilfe beim Zahlen einer Kaution, um eine drohende Haftstrafe abzuwenden.

Dafür forderten sie fünf- bis sechsstellige Beträge.

Glücklicherweise fiel keiner der Angerufenen auf die Masche rein, wodurch kein Vermögensschaden entstand.

"Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass Kriminal- oder Polizeibeamte am Telefon niemals nach Bankdaten, Kontoständen oder Wertgegenständen im Haushalt fragen, niemals Geld fordern und auch niemals aus Ermittlungsakten Vernehmungen oder Zeugenaussagen vorlesen oder Gesprächsmitschnitte vorspielen", so Polizeisprecherin Maxi Böckel.

Man solle auflegen und die Polizei anrufen.