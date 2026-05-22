Schüsse auf Remmos: Polizei veröffentlicht neue Details und sucht Zeugen

Berlin - Sowas kennt man sonst nur aus Action-Filmen: Ein Motorroller nähert sich einem Auto, dann fallen plötzlich Schüsse. Ein Mordanschlag mitten am Tag!

Die Polizei sicherte die Umgebung ab. © Jens Kalaene/dpa

Auch am Tag danach fehlt von den Tätern jede Spur und weil die Insassen im von Einschusslöchern gezeichneten Wagen offenbar lieber schweigen, haben sich Polizei und Staatsanwaltschaft an die Öffentlichkeit gewandt: Sie suchen dringend Zeugen!

Passiert ist es am Donnerstag gegen 12.40 Uhr in Kreuzberg. Der Polizei zufolge waren vier Männer auf der Urbanstraße in Richtung Grimmstraße unterwegs, als sich in entgegengesetzter Richtung ein Motorroller näherte. Darauf: zwei Personen.

Der Beifahrer stieg ab, positionierte sich auf dem Mittelstreifen und schoss mehrfach auf das vorbeifahrende Auto. Danach flüchtete das Roller-Duo.

Am Donnerstag hieß es noch, dass von dem Roller aus geschossen wurde. Jetzt stellte die Polizei klar, dass der Sozius kurzzeitig abstieg und dann schoss.

Besonders brisant: In dem Auto saßen allesamt Mitglieder der bekannten arabischen Großfamilie Remmo. Ein 24-, 32-, 35- und ein 55-Jähriger. Verletzt wurde niemand.