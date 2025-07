Alles gelogen: Security-Mann hat Jobcenter-Attacke erfunden und sich selbst verletzt!

Ein Unbekannter hat am Freitag offenbar einen Mitarbeiter in einem Jobcenter angegriffen. Die Polizei fahndet nach dem Täter – zu Boden und zu Luft.

Von Marco Schimpfhauser

Tirschenreuth - In der Oberpfalz soll am Freitagvormittag ein Mann einen Mitarbeiter eines Jobcenters angegriffen haben. Die Polizei fahndet am Boden und in der Luft nach dem Täter. Nun ist klar: Der Vorfall war frei erfunden.

Alles in Kürze Mann greift Mitarbeiter in Jobcenter an

Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Täter

Täter ist männlich, circa 20 Jahre alt

Mitarbeiter leicht verletzt, keine Gefahr mehr von Täter ausgegangen

Zeugen sollen Polizei informieren, nicht Täter ansprechen Mehr anzeigen

Im Gebäude der Agentur für Arbeit und des Jobcenters soll am Freitagvormittag ein Mitarbeiter von einem Unbekannten angegriffen worden sein – eine Lüge, wie kurz darauf klar wurde. © NEWS5 / N5 DESK Seit der Alarmierung seien mehrere Streifenwagen im Einsatz gewesen; suchten nach einem Täter, denn es nie gab. Der Bereich in der Kornbühlstraße war weiträumig abgesperrt, sogar ein Hubschrauber war auf der Suche. Die Beamten sprachen anfangs noch von einer Körperverletzung – der Mitarbeiter soll laut bisherigen Informationen aber nur leicht verletzt worden sein. Die Verletzungen gab es. Aber nicht durch einen Angriff. "Die Ermittlungen haben jetzt ergeben, dass der Sicherheitsdienst-Mitarbeiter (...) sich die Verletzung wohl selbst zugefügt hatte", so Michael Zaschka von der Kriminalpolizei in Weiden in der Oberpfalz. Warum der 46-Jährige eine solche Attacke erfunden hat und die Polizei auf Trab hielt, ist noch nicht klar. "Da haben wir bislang nur Vermutungen. Aber sicher sagen können wir noch nichts."

Falschmeldungen im Netz sorgen für zusätzlichen Aufwand