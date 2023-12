Mann in Hofeinfahrt niedergeschossen: Wer erkennt den Täter?

Das Polizeipräsidium Mittelhessen veröffentlichte dieses Phantombild zu dem Schützen aus Gießen: Wer erkennt den Mann? © Polizeipräsidium Mittelhessen

Die erschreckende Attacke ereignete sich bereits im Oktober im mittelhessischen Gießen.

etwa 30 Jahre alt

circa 1,75 Meter groß

dunkler Hautteint

von sehr schmaler Statur

Durch Angaben des Opfers und einer Zeugin konnte ein Phantombild des Unbekannten angefertigt werden. Dieses zeigt allerdings nur die obere Gesichtspartie inklusive der Nase des Verdächtigen. Mund und Kinn sind entsprechend ausgespart.

Der Unbekannte hielt sich am Abend des 24. Oktober gegen 20.20 Uhr in einem Hof in der Alicenstraße auf.