27.01.2025 12:43 1.996 Versuchter Mord an Polizisten? Fahndung nach jungem Mann, 3000 Euro Belohnung

Polizei und Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main fahnden nach einem jungen Mann: Es geht um den Vorwurf des versuchten Mords an Polizisten am Silvesterabend.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein 30-Kilo-E-Scooter wurde von einer Brücke auf ein Polizeiauto geworfen und traf die Windschutzscheibe - die Frankfurter Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Frankfurt ermitteln wegen versuchten Mordes! Durch die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera gelangte die Frankfurter Polizei an dieses Fahndungsfoto: Es zeigt den mutmaßlichen Täter. © Hessische Landeskriminalamt Die Attacke gegen einen fahrenden Streifenwagen ereignete sich bereits am späten Abend des zurückliegenden Silvestertags gegen 23.30 Uhr im Norden der Mainmetropole im Stadtteil Heddernheim, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Montag gemeinsam mitteilten. Demnach fuhr das mit fünf Beamten besetzte Auto auf dem Erich-Ollenhauer-Ring beim Nordwestzentrum. Bei dieser Fahrt wurde der Polizeiwagen von mehreren Personen von einer Fußgängerbrücke aus attackiert, als der Wagen unter der Brücke hindurchfuhr. Die Brücke führe von dem Einkaufszentrum in Richtung der Bernadottestraße, hieß es weiter. Von dieser erhöhten Position aus warfen die Angreifer Böller und diverse Gegenstände gegen den Wagen mit den Polizisten. Fahndung Wieder aufgetaucht: Suche nach vermisster Schülerin beendet! Unter anderem wurden auch ein Fahrrad und ein 30 Kilogramm schwerer E-Scooter hinabgeschleudert. Der Elektroroller traf den Streifenwagen an der Frontscheibe und am Dach, es entstand massiver Schaden. Die Polizisten im Inneren des Autos wurden verletzt. "Nur durch Glück kam es zu keinem tödlichen Ereignis", betonte ein Sprecher. Täter soll den Tod von Polizisten billigend in Kauf genommen haben Dieses Fahndungsplakat wurde auf der Website des Hessischen Landeskriminalamts veröffentlicht. © Hessische Landeskriminalamt Bei ihren Angriffen wurden die Täter von einer Überwachungskamera gefilmt. Hierdurch gelangten die Ermittler an ein Fahndungsfoto, welches den jungen Mann zeigt, der nach Ansicht der Polizei den E-Scooter gegen das Polizeiauto warf. Gegen diesen jungen Mann werde wegen versuchten Mordes ermittelt. Er soll den Tod der Insassen des Streifenwagens billigend in Kauf genommen haben. Der Verdächtige sei vermutlich zwischen 16 und 22 Jahre alt. Er wohne wahrscheinlich in der Siedlung Nordweststadt unmittelbar beim Nordwestzentrum. Fahndung Duo soll Handys im Wert von mehr als 4000 Euro geklaut haben: Wer hat Hinweise? Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Frankfurt unter der Telefonnummer 06975551199 entgegen. Zudem können sich Hinweisgeber auch per E-Mail an mordkommission.ppffm@polizei.hessen.de an die Ermittler wenden. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Frankfurter Polizei ebenfalls einen Fahndungsaufruf. Dort heißt es wörtlich: "Für Hinweise, die zur Ermittlung der gesuchten Person führen, ist eine Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt."

Titelfoto: Montage: Hessische Landeskriminalamt