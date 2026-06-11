4 Kopfschüsse, traumatisierte Kinder, Auftragsmord-Verdacht: Prozess mit Paukenschlag auf Zielgerade

Augsburg - Der spektakulären Prozess um den Mord an einer dreifachen Mutter in Augsburg neigt sich nach vier Monaten und mehreren Wendungen dem Ende entgegen.

Der Angeklagte soll eine Frau im vergangenen Jahr mit vier Kopfschüssen umgebracht haben. © Stefan Puchner/dpa

Wie ein Sprecher des Gerichts ankündigte, sollen am Donnerstag (9 Uhr) die Plädoyers gehalten werden. Ein Urteil könnte dann in der kommenden Woche am Dienstag verkündet werden.

Angeklagt ist in dem Prozess ein 30-Jähriger. Er soll im Mai 2025 die damals ebenfalls 30 Jahre alte Frau in deren Wohnung mit vier Kopfschüssen quasi hingerichtet haben.

Motiv der Tat soll gewesen sein, dass sich die Frau von dem Ziehvater des Angeklagten wenige Wochen vorher getrennt hatte und die Beziehung keinesfalls fortsetzen wollte. Der Beschuldigte selbst soll keine enge Beziehung zu der Frau gehabt haben.

Der Ziehvater des Mannes hatte ihn laut Anklage allerdings wie einen Detektiv auf die Frau angesetzt, um sie auszuspionieren.

Die Frau hatte drei kleine Kinder. Ein Sohn und eine Tochter waren während der Tat in dem Haus und mussten das schreckliche Geschehen miterleben.

Die Tochter fand die blutüberströmte Mutter und alarmierte über eine Verwandte die Polizei. Die Neunjährige musste auch in dem Strafverfahren aussagen.