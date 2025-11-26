Versuchter Auftragsmord in Wohngebiet? Jetzt beginnt der Prozess

Ansbach - Ein versuchter Auftragsmord in einem Wohngebiet in Mittelfranken beschäftigt ab dem Mittwochvormittag das Landgericht in Ansbach.

Anfang Februar wurde ein Mann im mittelfränkischen Landkreis Ansbach auf offener Straße niedergestochen. Nun kommt es zum Prozess. © Daniel Karmann/dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, einen zum Tatzeitpunkt 40-Jährigen im Februar auf einer Straße in Heilsbronn im Landkreis Ansbach mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt zu haben. Eine Operation rettete damals dessen Leben.

Der Angeklagte lebte zuletzt in Südbaden, besitzt laut Staatsanwaltschaft aber die türkische Staatsangehörigkeit.

Den Ermittlungen zufolge kannte der damals 26-Jährige sein Opfer nicht. Ein anderer Mann hatte den Angeklagten demnach für den Mord beauftragt.

Dieser ist der Staatsanwaltschaft bekannt, hält sich aber im Ausland auf. Nach der Tat floh der Verdächtige zusammen mit einem Komplizen über Frankreich nach Großbritannien.

Dort nahm die Polizei ihn fest. Seit März sitzt der Mann in Deutschland in Untersuchungshaft und hat die Vorwürfe laut Staatsanwaltschaft weitgehend eingeräumt.