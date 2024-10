Anklage! Chemnitzer Tankstellen-Räuber entführten Affen aus Leipziger Zoo

Bartaffen-Dame Ruma (15) wurde in der Nacht zu Ostersonntag aus dem Leipziger Zoo entführt – und vier Tage später in einem Park ausgesetzt. © Zoo Leipzig

Zusammen mit einem weiteren Ukrainer (20) sollen die beiden nach Erkenntnissen der Ermittler eine Bande gebildet haben, der in einer aktuellen Anklage schwerste Raubüberfälle in der Region Chemnitz zugeschrieben werden, unter anderem auf Tankstellen.

Was die in Limbach und Chemnitz lebenden Migranten dazu gebracht hat, kurzzeitig das kriminelle Genre zu wechseln und einen Affen zu entführen, ist das große Geheimnis in dem jetzt am Jugendschöffengericht Chemnitz anhängigen Verfahren.

"Bislang haben sich die Beschuldigten nicht eingelassen", erklärte Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart (60) auf TAG24-Anfrage.

Fest steht laut Anklage: Am 30. März versteckten sich die offenbar als normale Besucher in den Zoo gelangten Ganoven abends auf dem weitläufigen Tierpark-Gelände und ließen sich einschließen.