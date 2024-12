Wurde Affendame "Ruma" nur für ein Selfie aus dem Zoo geklaut?

Chemnitz/Leipzig - Anfangs sah alles wie eine spektakuläre Entführung aus, dabei war es noch krimineller: Die beiden Ganoven, die Bartaffen-Dame "Ruma" (15) zu Ostern aus dem Leipziger Zoo geklaut hatten, müssen sich seit Donnerstag vor dem Chemnitzer Amtsgericht verantworten. Neben dem Tier-Diebstahl werden dem Duo und einem Mitangeklagten weitere schwere Straftaten zur Last gelegt.

Danach soll Yaroslav den Affen in Leipzig wieder ausgesetzt haben, wo er letztlich in einem Park gefunden wurde .

Dort sollen die aus der Ukraine und aus Russland stammenden Gangster das Affenweibchen "Ruma" geklaut und bis zum 4. April in einem Garagenkomplex in Chemnitz gefangen gehalten haben.

"Entweder ließen sich die Angeklagten nach Schließen des Zoos dort einschließen, oder aber sie begaben sich auf nicht näher bekannte Weise auf das Zoogelände", so die Staatsanwaltschaft.

Wie im Film: Die Angeklagten Yaroslav S. (18) und Rustam O. (19) sollen zwischen Karsamstag und Ostersonntag dieses Jahres in den Leipziger Zoo eingedrungen sein.

Ebenfalls im April überfielen sie zusammen mit dem Mitangeklagten Ivan C. (20) laut Anklage eine Tankstelle in Frohburg.

Zudem sollen die beiden am 11. April in einen Chemnitzer Motorradladen eingestiegen sein und dort zwei Motorräder gestohlen haben.

Der Affen-Diebstahl war derweil noch das Harmloseste, weswegen sich das Duo verantworten musste. So sollen Yaroslav und Rustam im Frühjahr in Chemnitz Passanten Handys abgenommen haben.

Die Angeklagten schwiegen auch am Donnerstag.

Zu kriminell für die erste Instanz!

Richter Christian von Beesten (61) gab an, die zehn Anklagepunkte würden sich in der Qualität vom üblichen "Tagesgeschäft" am Amtsgericht (Freiheitsstrafe maximal vier Jahre) abheben - er sprach von einem Gesamtschaden von 130.000 Euro.

Die Sache geht nun an die Jugendkammer des Landgerichts.

Dort droht dem Trio jetzt eine lange Haftstrafe.

