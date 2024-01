Trotz sinkender Prozesszahlen, Chemnitzer Gerichte sind überlastet

Chemnitz - Auch im neuen Jahr stehen an Chemnitzer Gerichten wieder einige Verfahren an. Die Anzahl der Prozesse im Vergleich zu den Vorjahren ist leicht gesunken. Trotzdem ist die Justiz überlastet.

In den vergangenen Jahren wurden auch viele Richter auf Probe eingestellt. "Diese müssen sich dann auch wieder in neue Fälle einarbeiten." Somit komme es ebenfalls zu Verzögerungen und Überlastungen.

Von diesen Zahlen abgesehen, arbeitet das Chemnitzer Rechtswesen am Limit. Dafür gibt es mehrere Ursachen: "Es gibt noch einigen Rückstau an Fällen durch die Pandemie, wo Verhandlungen ausgesetzt wurden", erklärt Landgerichts-Sprecherin Marika Lang (59).

Eine Begründung für diese Entwicklung könne nicht gemacht werden, weil die Delikte "nicht zentral statistisch erfasst" werden, so Schulz. Am Amtsgericht ist die Tendenz ebenfalls rückläufig: "2021 waren es 14.084 Verfahren, 2022 13.476 und 2023 13.034 Verfahren", so Sprecherin Birgit Feuring (56).

Ob die Vergewaltigung einer Seniorin (73) in der Annenstraße jemals abschließend vor Gericht verhandelt wird, steht noch in den Sternen. © Kristin Schmidt

Auch in diesem Jahr gibt es am Landgericht einige spektakuläre Fälle: Laut Marika Lang werden die beiden Parallelverfahren zu den Ausschreitungen am 1. September 2018 "auf alle Fälle" stattfinden.

Überdies wird am 23. Januar einem Mann (27) der Prozess gemacht. Er soll am 14. Mai 2023 in Döbeln auf sein Opfer (†54) mit einem 32 Zentimeter langen Küchenmesser 17-mal in Tötungsabsicht eingestochen haben. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Totschlag.

Wann der Prozess gegen den 37-jährigen Libyer stattfindet, der im November 2022 über einen Balkon im Chemnitzer Zentrum einstieg und die dort wohnende Seniorin (73) vergewaltigt haben soll, steht noch in den Sternen.

"Aktuell wird über die Verhandlungsfähigkeit des Angeklagten gestritten." Der Mann sei schwer erkrankt.