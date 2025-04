Urteil nach Bluttat in Chemnitz gefallen: Frau stach Partner brutal nieder

Ivonne M. (47) wurde wegen Totschlags verurteilt: Sie brachte ihren Partner (†44) mit mehreren Messerstichen um. © Haertelpress

Das Pärchen war erst vier Monate zusammen - dennoch planten beide schon ihre Hochzeit. Und das, obwohl es immer wieder zu aggressiven Streitereien kam.

So soll Ivonne ihrem damaligen Freund laut einer Zeugenaussage auch schon mal eine blutige Nase verpasst haben - stets im Suff.

Auch am 10. September krachte es, diesmal mit tödlichen Folgen! Die 47-Jährige war völlig betrunken, stach laut Anklage mit zwei Küchenmessern (Klingenlänge: 11 und 20 Zentimeter) mindestens fünfmal in den linken Brustkorb und den linken Oberschenkel ihres Partners.

Schnell rückten Rettungskräfte an, brachten den verletzten Alexander A. in ein Krankenhaus. Doch trotz der schnellen Rettungsmaßnahme und einer Not-OP starb der Mann schließend im Krankenhaus - seine Partnerin kam anschließend in U-Haft.

Am Montag fiel am Landgericht Chemnitz das Urteil: Ivonne M. wurde wegen Totschlags zu sieben Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt, berichtet die "Freie Presse". Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.