Harte Prozesse zum Jahresstart: Mörder und Terroristen vor Gericht

Von Steffi Suhr

Dresden/Cottbus - Die Justiz startet das neue Jahr gleich mit mehreren Großprozessen. Die Fälle sorgten in den vergangenen Monaten bundesweit für Trauer und Entsetzen. Jetzt stehen die mutmaßlichen Täter vor Gericht. Nicht jeder muss mit Strafe rechnen.

Auf der Party-Wiese wurde kurz nach der Tat eine kleine Gedenkstelle für Emma (†21) eingerichtet. © Steffen Füssel Ab kommenden Mittwoch beschäftigt sich die Große Jugendkammer am Landgericht Dresden mit Bela L. (16). Dem Schüler wirft der Staatsanwalt Mord vor. Im Mai soll er am Rande einer illegalen Techno-Party in der Laußnitzer Heide seine Freundin Emma (†21) mit zahlreichen Messerstichen getötet haben. Damals löste die Polizei die Party gerade auf, als der blutverschmierte Bela ihnen völlig verwirrt entgegenkam. Wenig später wurde der Leichnam von Emma entdeckt. Ihr gewaltsamer Tod wühlte die Szene auf, die sogar ihre Scheu gegenüber der Polizei aufgab: Zahlreiche Hinweise und Aussagen halfen, den Fall aufzuklären. Bela, der sich an nichts erinnert, ist seither in der Psychiatrie untergebracht. Gerichtsprozesse Dresden Anklage: Dreiste Pflegekraft soll Demenzkranke bestohlen haben Er leidet an einer schweren psychischen Krankheit, soll laut Antragsschrift damals massiv unter Drogen gestanden haben. Daher geht der Staatsanwalt von einer Schuldunfähigkeit aus. Nun soll er dauerhaft eingewiesen werden. Die Kammer will sieben Tage nicht öffentlich verhandeln, ehe das Urteil Ende Februar fällt.

27-Jährigem wird Mord an Oberkommissar Maximilian Stoppa (†32) vorgeworfen

Monatelanger Prozess gegen "Sächsische Separatisten" erwartet