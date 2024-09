Matratzen-Zündler wollte seiner Ex Mordversuch anhängen: Urteil steht fest

Chokri A. (26) kommt nach eigenen Angaben aus einer wohlhabenden Familie in Tunesien, die ihm regelmäßig ausreichend Geld schickt. In Deutschland lebt er als Flüchtling. © Steve Schuster

"Sie sind klug", konstatierte die Richterin. "Aber nicht klug genug, um jemanden die Schuld in die Schuhe zu schieben!"

Das war passiert: Im November 2023 brannte es im Wohnhaus an der Gabelsbergerstraße (20 Mieter) lichterloh. Schreiend stand Chokri auf dem Balkon, am Handgelenk ein Bettgestell, an das er gefesselt war.

Er erlitt Brandverletzungen, am Haus entstand ein Schaden von 320.000 Euro.

Sofort erklärte der Tischler, Nancy habe ihn mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt, gefesselt, am Hals geritzt, Geld geklaut und das Bett angezündet. Nancy kam für mehrere Tage wegen versuchten Mordes in U-Haft!

Doch schnell stellte sich heraus, dass Chokri log: Nancy hatte ein Alibi. Diverse Gutachten belegten, dass er sich selbst verletzte, selber gezündelt hatte.