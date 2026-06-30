30.06.2026 14:25 Zwei Tote und ein Schwerverletzter bei E-Scooter-Crash: Staatsanwalt wirft Unfallfahrer (24) versuchten Mord vor

Im Juli 2025 sterben Zwillingsbrüder bei einem E-Scooter-Unfall in Frankfurt, ein weiterer Mann wird schwer verletzt. Jetzt steht der Unfallfahrer vor Gericht.

Von Sabine Maurer

Dem 24-Jährigen wird fahrlässige Tötung und versuchter Mord vorgeworfen. © Hannes P. Albert/dpa Die Staatsanwaltschaft wirft dem schmalen Mann mit den dunklen Locken unter anderem versuchten Mord aus Verdeckungsabsicht sowie fahrlässige Tötung vor. Die Rechtsanwältin des Mannes spricht von einer "menschlichen Katastrophe", dies betreffe die Opfer und deren Familien, aber auch ihren Mandanten. Dieser sei "ein ganz normaler junger Mann, der nun im Gefängnis sitzt". Bei dem Unfall sei er nicht Herr seiner Sinne gewesen, sondern habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden.

Der Angeklagte hatte sich mit Lachgas berauscht und war zu schnell unterwegs

Einer der Brüder starb am Unfallort, der andere noch in der Nacht im Krankenhaus. Ein dritter Mann wurde schwer verletzt. © Mike Seeboth/dpa Der Anklage zufolge war der in Bad Kreuznach lebende Deutsche am Abend des 5. Juli 2025 mit drei weiteren Männern in Frankfurt gewesen. Sie saßen am Main und konsumierten Lachgas, bevor sie sich mitten in der Nacht auf den Heimweg machten. Der Angeklagte soll mit dem Auto seines Vaters 75 Kilometer pro Stunde gefahren sein, erlaubt ist Tempo 50. In der breiten Mainzer Landstraße kam sein Wagen laut Staatsanwaltschaft aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit und seines Rauschzustands von der Fahrbahn ab. Gerichtsprozesse Frankfurt am Main Frau und geistig behinderten Sohn erstickt: Urteil gegen 82-Jährigen gefallen Zunächst soll er gegen den E-Roller gefahren sein, auf dem die 23-jährigen Zwillingsbrüder zu zweit fuhren. Sie wurden auf das Auto geschleudert und dann auf die Fahrbahn. Einer von ihnen starb noch am Unfallort, sein Bruder wenige Stunden später im Krankenhaus.

Mit Mann auf Motorhaube weitergefahren, dann wollte der 24-Jährige die Tat vertuschen

Dem schwer verletzten 27-Jährigen musste ein Unterschenkel amputiert werden. Er erlitt schwere Verletzungen an Gehirn und an den inneren Organen. © Lino Mirgeler/dpa Nur wenige Sekunden nach diesem ersten Unfall soll das Auto des Angeklagten das Hinterrad des 27 Jahre alten E-Rollerfahrers erfasst haben. Der Scooter geriet unter das Auto und wurde funkensprühend mitgeschleift. Der 27-Jährige schleuderte auf die Motorhaube, durchstieß mit seinem Kopf die Windschutzscheibe, sein Bein verhakte sich an dem Auto. Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte etwa 70 Meter weit mit dem Mann auf der Motorhaube in unvermindertem Tempo weitergefahren sein, bis dieser auf die Schienen der Straßenbahn stürzte. Der Unfallfahrer flüchtete, etwa vier Kilometer entfernt versteckte er das schwerbeschädigte Auto mit der zerstörten Windschutzscheibe, die Kennzeichen wurden abmontiert. Nach einem Telefonat mit seinem Vater kehrte er jedoch etwa zwei Stunden später an den Unfallort zurück und stellte sich der Polizei. Neun Tage später wurde er in Untersuchungshaft genommen.

Staatsanwaltschaft wirft Angeklagtem versuchten Mord vor