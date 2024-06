Urteil gegen Flughafen-Geiselnehmer gefallen

Hamburg - Im Prozess um den Geiselnehmer vom Hamburger Flughafen ist am heutigen Dienstag das Urteil gefallen.

Der Angeklagte mit seiner Verteidigerin zu Prozessbeginn Ende April. © Tag24/Madita Eggers

Das Landgericht Hamburg verurteilte Salman E. (35) zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren.

Seit April musste sich der türkische Staatsbürger wegen Geiselnahme, der Entziehung Minderjähriger, der vorsätzlichen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz vor Gericht verantworten.

Der Angeklagte hatte vor dem Hintergrund eines Sorgerechtsstreits am 4. November 2023 zunächst seine Tochter aus der Wohnung seiner Ex-Frau im niedersächsischen Stade entführt und anschließend mit einer 18-stündigen Geiselnahme am Hamburger Flughafen unter Androhung und Anwendung von Gewalt einen Flug in die Türkei erzwingen wollen.

Nur ein halbes Jahr davor hatte das Amtsgericht Stade den 35-Jährigen bereits wegen Kindesentziehung zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt. Damals war der 35-Jährige mit seiner heute fünfjährigen Tochter über den Landweg in die Türkei geflüchtet.