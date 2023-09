Schockierende Details: So beschreiben Verwandte und Zeugen Ayleens (†14) Mörder!

Er habe sich "dadurch ausgezeichnet, dass er sich an keine Regeln hielt", sagte ein früherer Bewährungshelfer des heute 30-Jährigen am Montag als Zeuge vor dem Gießener Landgericht . "Die Bewährung verlief einigermaßen holprig."

Weder in schulischer noch beruflicher Hinsicht sei eine positive Entwicklung oder Zukunftsperspektive erkennbar gewesen, so der Zeuge. Ein Depotmedikament, das triebdämpfend bei dem Angeklagten wirken sollte, sei aufgrund einer beginnenden Osteoporose abgesetzt worden.

Jan-Heiko P. soll sein Opfer Ayleen am 21. Juli vergangenen Jahres mit seinem Auto in ihrem Heimatort Gottenheim nahe Freiburg abgeholt und sie in ein rund 300 Kilometer entferntes Waldgebiet nahe Langgöns in Hessen gebracht haben.

Er und die Schülerin sollen sich über Chats in sozialen Netzwerken und ein Online-Spiel gekannt haben. Laut Anklage soll der Mann versucht haben, die Schülerin zu vergewaltigen und sie schließlich erwürgt haben. Ihre Leiche soll er dann mit dem Auto zum Teufelsee nahe Echzell im hessischen Wetteraukreis gebracht und versenkt haben.

Der Prozess wird an diesem Mittwoch fortgesetzt. Dann soll ein psychiatrischer Gutachter zu Wort kommen, der sich mit der Frage der Schuldfähigkeit des Angeklagten befasst haben dürfte.