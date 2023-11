Wegen brutalem Doppelmord im Knast: Neue Hoffnung für Andreas Darsow?

Babenhausen/Darmstadt - Andreas Darsow (54) sitzt seit rund 13 Jahren wegen des brutalen Doppelmordes an seinen Nachbarn im Gefängnis. Doch vom ersten Tag an beteuerte er seine Unschuld. Kommt es am kommenden Dienstag (7. November) über Umwege zu einer neuen Beweisaufnahme?