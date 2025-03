Absichtlich in Menschenmenge gerast: Taxifahrer in Köln verurteilt

Köln - Ein Taxi rast in Essen und Köln auf Menschen zu - mehrere Frauen werden schwer verletzt. Nun hat das Kölner Landgericht den Taxifahrer (44) unter anderem wegen mehrfachen versuchten Mordes verurteilt.

Der Taxifahrer war die Mühlengasse in der Kölner Altstadt laut Zeugen in hohem Tempo entlang gebrettert. © Horst Konopke

Der wegen einer paranoiden Schizophrenie schuldunfähige Mann kommt dauerhaft in die Psychiatrie.

Nach Feststellung des Gerichts war der Deutsch-Jordanier am 5. August 2024 zunächst in Essen mit seinem Taxi auf eine Gruppe Passanten zugefahren und hatte plötzlich "mit quietschenden Reifen" jäh beschleunigt. Die Menschen hätten zwischen parkende Fahrzeuge in Deckung springen können.

Anschließend setzte der 44-Jährige seine Fahrt durch die Ruhrmetropole fort und fuhr auf einem Zebrastreifen eine Frau an. Die 51-Jährige wurde durch die Luft geschleudert und schwer verletzt.

Dann fuhr der Angeschuldigte nach Köln. In der Altstadt steuerte er erneut auf Menschen zu, mehrere Frauen wurden teils schwer verletzt.