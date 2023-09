Karnevalsmord von 1988 geklärt - dank ZDF-Fernsehsendung

Köln - Karneval 1988: In der Kölner Altstadt wird eine junge Frau erwürgt. Das Verbrechen bleibt lange ungeklärt. Doch dann knöpfen sich Ermittler den "Cold Case" wieder vor - und nehmen 35 Jahre nach der Tat einen Verdächtigen fest.

Der Mord an einer Frau von 1988 konnte dank der TV-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" aufgeklärt werden. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Am Montag (4. September) beginnt nun der Mordprozess gegen den 56-Jährigen vor dem Kölner Landgericht.

Den entscheidenden Hinweis gab ein Zuschauer der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst", wo der Fall mit einem Film vorgestellt wurde. Ein Anrufer berichtete, dass sein früherer Kumpel der 24-Jährigen in der Tatnacht von einem Taxistand aus gefolgt sei und in den folgenden Tagen sein Aussehen verändert habe. "Ohne den Zeugen wären wir nie auf den Verdächtigen gekommen", sagt der Leiter der "Cold Cases"-Einheit der Kölner Polizei, Markus Weber. Ein DNA-Abgleich mit an der Leiche gesicherten DNA-Spuren ergab dann einen Treffer.

Seit einiger Zeit wird bei vielen Polizeibehörden ein verstärktes Augenmerk auf "Cold Cases" gelegt. Vor allem durch die heutigen Möglichkeiten der Genanalyse besteht oft neue Hoffnung, noch nach Jahrzehnten den Täter zu finden.

Das Land Nordrhein-Westfalen hatte vor zwei Jahren eine Reihe pensionierter Mordermittler eingestellt, die ungeklärte Tötungsdelikte seit 1970 noch mal unter die Lupe nehmen sollten.

Ergebnis: Bei jedem dritten von mehr als 1.100 ungelösten Mordfällen sahen die "Rentner-Cops" Aufklärungschancen.