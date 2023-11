Nacktfotos und Erpressung: Mädchen sollte seine "Online-Sklavin" sein - Mann vor Gericht

Köln – Ein Mann (51), der Mädchen in Internet-Chats dazu gebracht haben soll, ihm Nacktbilder zu schicken, steht seit dem heutigen Montag vor dem Kölner Landgericht .

Dem 51-Jährigen wird seit Montag im Kölner Landgericht der Prozess gemacht. © Oliver Berg/dpa

Angeklagt ist der 51-Jährige unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs ohne Körperkontakt.

Die Opfer des Mannes waren Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren. Bekam er tatsächlich Nackt-Aufnahmen zugeschickt, soll er die Teenagerinnen erpresst haben.

Weigerten sich die Opfer, ihm weitere Aufnahmen zu schicken, habe der Angeklagte gedroht, bereits in seinem Besitz befindliche Bilder und Videos im Internet zu veröffentlichen oder an Mitschüler der Opfer oder das Jugendamt zu verschicken, hieß es in der Anklageschrift.

Insgesamt werden dem Mann 27 Fälle von Juni 2021 bis Januar 2023 vorgeworfen. Der Angeklagte, der wegen gleich gelagerter Fälle bereits 2016 vom Kölner Landgericht zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden war, räumte die Vorwürfe am Montag ein.