Crystal, Gras und scharfe Waffen: Sächsische Familienbande vor Gericht

Großrazzia: Am 28. März durchsuchten Zollfahnder und Bundespolizisten sämtliche Immobilien der Familie in Colditz, die sächsische Polizei war nicht beteiligt. © Sören Müller

Ende März hatten Zollfahndung und Bundespolizei in Colditz zum großen Schlag gegen das organisierte Verbrechen ausgeholt.

Dutzende Beamte stürmten in der Stadt an der Mulde Häuser, alte Fabrik- und Lagerhallen. Bei der Razzia wurden mehr als 7,8 Kilo Crystal-Mischungen (Wirkstoffgehalt: 3,5 Kilo), eine Cannabisplantage mit insgesamt 2718 Pflanzen sowie vier scharfe und drei scharf gemachte Schusswaffen gefunden.

Alle Immobilien gehören zum Reich der Familie N. Auch zwei beschlagnahmte Luxuskarossen – ein Lamborghini Coupé und ein Mercedes-AMG.



Familienoberhaupt Ralf, ein gelernter Fleischer, der zuletzt einen Holzhandel betrieb, und seine Söhne wurden verhaftet.

Die Zollfahndung war nach der Festnahme eines Großdealers, dessen Telefone abgehört wurden, auf den Colditzer Crystal-Clan gestoßen. Der war bereits polizeibekannt und in der Kleinstadt gefürchtet. Als sich der Innenausschuss nach der Razzia mit den Verhältnissen in Colditz beschäftigte, wurden dort insgesamt 424 Anzeigen aufgelistet, die in den letzten Jahren gegen die Familie erstattet wurden.

Dabei ging es auch um Körperverletzung und Bedrohung - unter anderem von Polizisten und Amtspersonen. Der Ausschuss versucht seither zu klären, ob dies der Grund war, weshalb die Landespolizei dem Treiben jahrelang eher zuschaute, als tiefgründig zu ermitteln.