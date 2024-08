Justiz brauchte mehr als 7 Jahre: Betrugs-Prozess gegen Sachsens prominentesten Gerichtsvollzieher geplatzt

Leipzig - Wenn Sachsens Justiz gegen die eigenen Leute vorgehen muss, dann kann das schon mal dauern. Mehr als sieben Jahre nach Anzeigeerstattung sollte ab dem heutigen Montag am Amtsgericht Leipzig einem Obergerichtsvollzieher der Prozess gemacht, der Urkunden gefälscht und betrogen haben soll. Einer möglichen Verurteilung kann der prominente Exekutor jedoch gelassen entgegensehen. Doch nun ist der Prozessstart verschoben worden.

Der Leipziger Obergerichtsvollzieher Uwe N. (63) steht ab Montag wegen Urkundenfälschung und Betruges vor Gericht. © Bildmontage: Jan Woitas/dpa, Alexander Bischoff

"Spiegel TV" und die SAT.1-Serie "Gerichtsvollzieher" machten Uwe N. (63) einst deutschlandweit bekannt. Vor allem, wenn der Leipziger Wohnungen räumen ließ, war die Kamera gern mit dabei.

Mitte 2017 verschwand der Staatsdiener, der zuvor Molkerei-Arbeiter war, urplötzlich von der Bildfläche. Grund war ein Strafverfahren, das der damalige Oberlandesgerichts-Präsident Ulrich Hagenloch im April als Dienstaufsicht gegen N. angestoßen hatte.



Bei internen Prüfungen war aufgefallen, dass auf Postzustellungsurkunden in N.s Akten häufig der Name nur einer Post-Zustellerin auftauchte. Eine daraufhin veranlasste Überprüfung der Unterschriften durch die Deutsche Post ergab laut OLG, dass es sich in einer Mehrzahl von Fällen um Fälschungen handelte.

Dubios: Während der Ermittlungen verschwanden aus dem Lager des Obergerichtsvollziehers bei einer Spedition dann plötzlich Hunderte Postzustellungsurkunden aus den Akten.

Allerdings sicherten die Ermittler noch Hunderte mutmaßlich gefälschte Dokumente im Büro von Uwe N. Für die Staatsanwaltschaft Beweis genug, den Obergerichtsvollzieher wegen Urkundenfälschung in 91 Fällen und in 89 Fällen wegen Betruges anzuklagen.