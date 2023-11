Milde Urteile wegen schwerer Verfahrensfehler: Colditzer Familien-Clan wieder in Freiheit

Leipzig - Sie waren als gefährliche Drogen-Bande angeklagt - und verließen das Gericht jetzt als freie Leute. Im Prozess gegen den Colditzer Familienclan N. sind der Vater Ralf (67) und seine beiden Söhne am Freitag zu milden Freiheitsstrafen verurteilt und anschließend aus der Haft entlassen worden. Dass es so kam, lag auch an schwerwiegenden Ermittlungspannen.