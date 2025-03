Vor ihm wurde sogar im TV gewarnt: Deutschlands schlimmster Erben-Abzocker vor Gericht

Leipzig - Er ist einer der größten Abzocker Deutschlands: Erbenermittler Ralf H. (66) hat jahrelang Hinterbliebene um ihr Geld gebracht . Mehr als eine Million Euro zweigte der in Leipzig lebende Niedersachse aus Nachlässen ab. Gestoppt wurde er erst, als die TV-Sendung "Achtung Abzocke" (Kabel 1) über seine dreiste Masche berichtete. Seit Freitag steht er vor Gericht.

Verbarg sich zuletzt in Slowenien und Österreich, wo er im September 2024 festgenommen wurde: Millionen-Erbschleicher Ralf H. (66) steht seit Freitag in Leipzig vor Gericht. © Ralf Seegers

Gewerbsmäßige Untreue in 29 Fällen - so lautet die Anklage der Staatsanwaltschaft, die sich auf vier exemplarische Erbangelegenheiten bezieht, in denen Ralf H. von gerichtlichen Nachlasspflegern als Erbenermittler eingesetzt wurde.

In dieser Funktion oblag es ihm, aus Standesamtsdokumenten und Kirchenbüchern sämtliche Nachkommen der Verstorbenen zu ermitteln.

Von den oft überraschten Erben ließ er sich dann Blanko-Vollmachten ausstellen, um die Erbangelegenheit bis zur Verwertung des Nachlasses abzuwickeln. Ein lukrativer Job!

Exakt 29,75 Prozent des Wertes der Erbmasse kassierte der Erbenermittler legal als Gebühr. Doch Ralf H. war das offenbar nicht genug.

Vor etwa acht Jahren begann er damit, aus Nachlässen erhaltenes Geld nicht mehr an die Erben weiterzuleiten.