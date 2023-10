Rechte von Betroffenen ignoriert: Amtsrichter steht wegen Rechtsbeugung vor Gericht

Leipzig - Überlastet, überfordert oder einfach nur faul? In Leipzig wird seit Donnerstag einem Amtsrichter der Prozess wegen Rechtsbeugung gemacht, weil er in Dutzenden Betreuungsverfahren die unter anderem von Freiheitsentzug Betroffenen nicht angehört und über ihre Köpfe hinweg entschieden haben soll.

Angeklagt wegen Rechtsbeugung: Jürgen K. (64) soll als Betreuungsrichter Betroffene nicht gehört haben. © Ralf Seegers

Er hatte über schwer kranke, oft geistig behinderte Menschen zu entscheiden: Jürgen K. (64) war seit 2013 Betreuungsrichter am Amtsgericht Eilenburg.

In dieser Funktion hatte er etwa festzulegen, ob Menschen aus gesundheitlichen Gründen in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht werden müssen, einen Betreuer benötigen oder zum Selbstschutz an ihren Betten fixiert werden dürfen.

Die persönliche Anhörung sei das "Kernstück der Amtsermittlung eines jeden Betreuungsrichters", führte Staatsanwältin Daniela Francke aus. Und darauf soll Jürgen K. "systematisch verzichtet" und nur vom Schreibtisch aus entschieden haben. "Fehlentscheidungen nahm er so billigend in Kauf", so Francke.

Die Anklage listet 54 Fälle auf - neben dem Unterlassen der Anhörung soll der Richter teilweise auch auf die vorgeschriebene Bestellung eines Verfahrenspflegers verzichtet haben.