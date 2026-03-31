Sächsisches Gericht schlägt Deal im Milliarden-Prozess vor

Leipzig - Im Prozess um den illegalen Streamingdienst "movie2k.to" und einen Milliardengewinn mit Bitcoins soll hinter verschlossenen Türen über eine Verständigung gesprochen werden.

Josef F. (42, r.), mutmaßlicher Kopf des Portals und Dustin O. (39, l.), laut Anklage Geldwäscher. © Sigurd Memoria

Nach den Vorüberlegungen sei nach einem umfassenden Geständnis eine Freiheitsstrafe zwischen einem und eineinhalb Jahren für den Hauptangeklagten Josef F. denkbar, die zur Bewährung ausgesetzt würde, sagte der Vorsitzende der Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Leipzig Karsten Nickel (60).

Bis zum kommenden Prozesstag am 13. April sollen sich Anklagebehörde und Verteidigung zu den Vorüberlegungen äußern.

Knackpunkt wird bei den Gesprächen zwischen dem Gericht, der Verteidigung und der Generalstaatsanwaltschaft jedoch der Umgang mit den immensen Vermögenswerten des Angeklagten sein. Nach seiner Festnahme im Jahr 2023 hatte der Hauptangeklagte den Ermittlern knapp 50.000 Bitcoins übergeben.

Nach einem wahren Kurssprung der Kryptowährung brachte der Verkauf etwa 2,64 Milliarden Euro ein. Dieses Geld wird derzeit bei der Landesjustizkasse verwahrt, gehört nach Angaben des Gerichts aber nach wie vor dem Angeklagten.

Die Generalstaatsanwaltschaft geht zudem davon aus, dass der 42-Jährige noch weitere rund 57.000 Bitcoins besitzt. Beim aktuellen Kurs wären diese gut 3,3 Milliarden Euro wert.