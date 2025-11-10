18-Jährige vergewaltigt? Anwälte akzeptieren Priester-Freispruch nicht

München – Die Staatsanwaltschaft München I hat gegen den Freispruch eines katholischen Priesters vom Vorwurf der Vergewaltigung Rechtsmittel eingelegt.

Das Amtgericht München sprach den Angeklagten frei, weil es nicht klären konnte, was genau vorgefallen ist. © Malin Wunderlich/dpa

Wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte, akzeptiert die Behörde das Urteil des Amtsgerichts München aus der vergangenen Woche nicht.

Das Gericht hatte den 68-Jährigen wegen begründeter Zweifel von dem Vorwurf freigesprochen, eine 18 Jahre alte junge Frau, die nach dem Tod ihrer Großmutter Trost suchte, im Pfarrhaus vergewaltigt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre und neun Monate Haft gefordert.

Es gebe "kein klares Bild", sagte der Richter. Widersprüche in der Aussage des mutmaßlichen Opfers hätten sich nicht aufklären lassen.

Von der mutmaßlichen Tat gebe es vier Versionen - und das Gericht sehe sich nicht in der Lage, festzustellen, welche die richtige sei. Irgendetwas müsse zwar vorgefallen sein, aber was genau, das habe das Gericht nicht klären können.