Schüsse bei Prozess: Bruder von getötetem Boxer stellt sich der Polizei!

Bielefeld - Im Umfeld eines Gerichtsprozesses um den Mord an einem Profiboxer ist es nahe dem Bielefelder Landgericht zu Schüssen gekommen . Am Donnerstagabend hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt. Bei ihm soll es sich um den Bruder des getöteten Sportlers handeln.

Der mutmaßliche Täter hat sich am Donnerstagabend gestellt. © Polizei Nordrhein-Westfalen

Wie die zuständige Mordkommission am Freitag bekannt gab, hat sich der wegen vierfachen versuchten Mordes Gesuchte freiwillig gestellt und ist anschließend verhaftet worden.

Angaben zu den Geschehnissen in der Nähe des Landgerichts am Niederwall am Mittwochmittag wolle er bislang nicht machen. Er soll demzufolge im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Zuvor war Berat N., der Bruder des erschossenen Ex-Boxers Besar Nimani, per Fahndungsaufruf mit Foto gesucht worden. Die Ermittler erklärten darüber hinaus, dass mittlerweile auch die mögliche Tatwaffe gefunden worden sei.

Noch am Mittwoch hatte die Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Ein Tatverdacht konnte sich bei ihnen jedoch nicht erhärten, sie wurden in der Nacht wieder auf freien Fuß gesetzt.