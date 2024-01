Kezhia (†19) brutal ermordet: Bekommt Freund Tino B. (43) jetzt lebenslänglich?

Stendal - Vor etwa zehn Monaten wurde die 19-jährige Kezhia H. brutal ermordet - doch war es ihr Freund Tino B. (43), der seit Dezember vor Gericht steht? Der Prozess geht nun in die End-Phase.

Tino B. (43) steht als Angeklagter im Fall Kezhia H. (†19) vor Gericht. © Matthias Bein/dpa

Während der letzten beiden Verhandlungstage hat sich der Prozess um den Angeklagten Tino B. weiter zugespitzt.

Er soll am 4. März 2023 seine damalige Partnerin Kezhia H. mit über 30 Messerstichen getötet, ihre Leiche verbrannt und schließlich in einer Kiesgrube in Niedersachsen verscharrt haben.

Am gestrigen Mittwoch konnte mithilfe eines sogenannten 3D-Gutachtens illustriert werden, wie der genaue Tathergang möglicherweise ausgesehen haben könnte.

Mit einer gesonderten Software konnte das Landeskriminalamt Sachsen Figuren von Tino B. und Kezhia erstellen. Diese Nachkonstruktion wirft nun Zweifel an den Aussagen des Angeklagten auf.

Er hatte bereits im Oktober ein Geständnis abgelegt und in diesem den vermeintlichen Tathergang genau geschildert - dabei habe Kezhia ihn unter Vorhalt eines Obstmessers zum Sex zwingen wollen. Er habe sie dann überwältigt und schließlich getötet.