Chaos-Prozess um geklaute Straße: War doch alles ganz anders? Richter stoppt Verhandlung

Aus Mangel an Beweisen wurde Jens B. (55) aus der U-Haft entlassen. © Ove Landgraf

Am dritten Verhandlungstag gegen den Gärtner Jens B. (55), der in Zittau tonnenweise Pflastersteine geklaut haben soll, platzte der Prozess am Amtsgericht Görlitz! Der Richter ordnete Nachermittlungen an.



Eigentlich ist der Fall selbst skurril genug: In der Adventszeit 2021 verschwand am Güterbahnhof Zittau die komplette Ladestraße, außerdem ein am Baustellenrand abgelegter Haufen Pflastersteine. Insgesamt 112 Tonnen Granit.

Die zuständige Bundespolizei ermittelte, dass auf besagter Baustelle ein Herr mit DB-Weste erschien, dort agierte und er obendrein Bagger und Transporter für den Abtransport gemietet hatte.

Die Spur führte die Fahnder nach Erfurt zu Gärtner Jens B. Der hat schon eine Vorstrafe, weil er in Thüringen mehr Steine weggebaggert hatte, als er durfte.

Jens B. kam in U-Haft, seit Anfang Juni wurde verhandelt. Obendrein warf ihm die Anklage vor, er hätte Steine angeboten, Anzahlungen erhalten, aber nie geliefert.